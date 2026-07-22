De la vilele din România la arestul din Miami. Povestea care îi urmărește pe frații Tate

Poliția federală americană i-a arestat pe Andrew Tate și pe fratele său, Tristan, la Miami, pe 18 iulie. Nu este prima lor problemă cu legea. Despre dificultățile judiciare ale fraților Tate se vorbește încă din 2022, când au fost arestați în România, scrie Il Post.

Acuzațiile, atât acum, cât și atunci, sunt numeroase și grave. Cei doi sunt acuzați că ar fi pus la cale un sistem de trafic de femei, inclusiv minore. Le-ar fi exploatat sistematic pentru producția de conținut pornografic online.

Ceea ce face povestea fraților Tate cu adevărat neobișnuită este vechimea primelor acuzații. Acestea datează din 2014, când cei doi locuiau în Regatul Unit. De atunci au fost anchetați și în România, și în Statele Unite. Anchetele și procesele s-au blocat însă de fiecare dată, din motive diferite.

Cine sunt frații Tate și de ce au fost arestați la Miami

Într-un caz, potrivit unei anchete New York Times, chiar din cauza apropierii lor de familia Trump. Între timp, audiența online construită de Andrew Tate începând cu pandemia nu a scăzut. El se adresează în special tinerilor bărbați, cu un discurs violent la adresa femeilor.

Cei doi frați s-au născut în Statele Unite. În adolescență s-au mutat, împreună cu mama lor, în Regatul Unit. Acolo au fost kickboxeri profesioniști timp de câțiva ani. Ulterior au început să lucreze în industria conținutului pentru camere web.

Arestarea din 18 iulie, deși a avut loc la Miami, a fost făcută la cererea justiției britanice.

Autoritățile din Regatul Unit au cerut extrădarea celor doi frați. Aceștia urmează să fie judecați pentru fapte petrecute între 2010 și 2017. Cele mai recente acuzații vizează patru femei și provin dintr-o anchetă a poliției din Bedfordshire. Lui Andrew Tate i se impută șapte capete de acuzare de viol.

I se mai impută trei capete de trafic de persoane în scop sexual și trei de agresiune. La acestea se adaugă alte 19 infracțiuni legate de imagini sexuale cu minori și „pornografie extremă”.

Frații Tate: toate acuzațiile, anchetele și procesele, explicate pas cu pas

Lui Tristan Tate i se impută două capete de acuzare de viol. I se mai impută unul de agresiune sexuală și trei de trafic de persoane.

Adăugate la cele deja aflate pe rol în Regatul Unit, numărul total ajunge la 59 de capete de acuzare.

Cei doi frați au negat întotdeauna acuzațiile. Andrew Tate susține de ani de zile că este victima unei persecuții politice. Motivul ar fi opiniile extreme pe care le exprimă online.

Tate este considerat unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai așa-numitei „manosfere”. Este vorba despre site-uri, forumuri și conturi unite de convingerea că bărbații ar fi adevăratele victime ale societății actuale. Conținutul său combină imagini cu un stil de viață luxos, mașini scumpe și petreceri exclusiviste. Oferă și sfaturi despre antrenament fizic și îmbogățire. Include însă și declarații extrem de retrograde și violente la adresa femeilor.

Printre altele, Tate a scris că femeilor ar trebui să li se retragă dreptul de vot. A afirmat că nu ar trebui să mai aibă voie să conducă mașina sau să muncească. A susținut că femeile ar trebui obligate să procreeze. A afirmat, de asemenea, că ele ar fi parțial responsabile pentru violențele sexuale suferite. În mai multe filmări, a descris violența fizică asupra femeilor drept o formă legitimă de putere masculină. Le-a explicat urmăritorilor cum să-și strângă de gât partenerele în timpul actului sexual. A mai declarat, potrivit surselor citate, că nu se consideră un violator.

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În vara anului 2022, profilurile lui Tate au fost eliminate de pe TikTok, Facebook, Instagram și YouTube.

Măsura nu a diminuat însă răspândirea conținutului său. Cu câteva luni înainte, Tate lansase o școală online, unde abonații primeau un comision pentru fiecare abonat nou adus. Cea mai simplă metodă de promovare era decuparea unor fragmente din materialele sale video. Acestea erau apoi încărcate pe rețelele sociale, pe conturi personale ale susținătorilor. Și în prezent, mii de profiluri online distribuie regulat astfel de fragmente.

Pe lângă activitatea online, Andrew Tate și fratele său s-au îmbogățit dintr-o afacere cu pornografie prin camere web. Aceasta a început în Anglia, în jurul anului 2014, și a fost mutată apoi în România. Potrivit acuzațiilor, mutarea ar fi avut scopul explicit de a exploata o eventuală corupere a poliției locale. Conform anchetatorilor, cei doi ar fi ademenit tinere cu promisiuni false. Le-ar fi obligat apoi să muncească pentru ei, prin manipulare și violență. În ultimii zece ani, cei doi au acumulat acuzații de viol, trafic și exploatare sexuală în trei țări.

Cea mai amplă reconstituire a modului în care funcționa afacerea lui Tate a fost publicată recent de revista New Yorker. Este vorba despre un reportaj de investigație semnat de jurnalista Heidi Blake. Documentarul se bazează pe mii de mesaje private, documente interne și acte judiciare confidențiale. Include și interviuri cu frații Tate, cu foști colaboratori și cu peste douăsprezece presupuse victime.

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Potrivit relatării, timp de peste zece ani, frații Tate ar fi ademenit fete, nu întotdeauna majore. Le-ar fi curtat insistent, atât offline, cât și online, promițându-le bogăție și o viață mai bună. Odată ademenite, le-ar fi convins că sunt persoane unice și speciale. Le-ar fi îndepărtat treptat de prieteni și de familie. În cele din urmă, le-ar fi cerut să apară dezbrăcate în fața camerei web.

Pe platforme precum MyFreeCams, unde ar fi fost recrutată prima femeie, oricine poate urmări gratuit o transmisiune live. Utilizatorii pot trimite bani pentru ca femeia să îndeplinească un anumit gest. Potrivit relatării, Tate le-ar fi dat femeilor tastaturi deconectate de la calculator. Acestea se prefăceau că tastează în timpul transmisiunii, pentru a părea că interacționează cu clienții. De fapt, chiar Tate era cel care le îndemna să cheltuiască tot mai mult. Potrivit relatării, el ar fi câștigat peste o sută de mii de dolari în prima lună.

Ulterior, familia Tate și-ar fi extins activitatea și pe platforma OnlyFans. Modelul de afaceri se bazează pe abonamente lunare și pe vânzarea de conținut individual. De-a lungul anilor, Tate ar fi predat și altora metodele sale de recrutare a femeilor. A făcut acest lucru printr-un curs online, cu un cost anual de 8.000 de euro.

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Munca în fața camerei web este legală în aproape toate țările. Familia Tate s-a bazat mereu pe acest aspect pentru a respinge acuzațiile de infracțiune. Există totuși două limite legale importante. Prima privește vârsta: filmarea de conținut sexual cu minori este infracțiune, atât în Marea Britanie, cât și în SUA. O parte dintre acuzațiile aduse lui Andrew Tate vizează exact acest aspect. Prima fată pusă să lucreze în fața camerei ar fi avut 15 ani la momentul filmărilor.

A doua limită privește consimțământul: recrutarea prin forță, înșelăciune sau constrângere este ilegală aproape peste tot.

Frații Tate sunt acuzați că le-ar fi pus pe femei în imposibilitatea de a pleca sau de a cere ajutor. Potrivit relatării lui Blake, unele femei erau obligate să muncească în ture de șaisprezece-șaptesprezece ore. Locuiau în vile strict supravegheate și nu aveau voie să iasă neînsoțite. Nu aveau voie să aibă relații cu persoane din afara grupului. Erau amendate dacă nu-și atingeau obiectivele de câștig sau dacă plângeau în fața camerei. Potrivit aceleiași relatări, femeile care încălcau regulile erau amenințate și bătute. Nu aveau acces la parolele propriilor profiluri de pe platforme. Prin urmare, nu aveau acces direct la banii pe care îi generau. Una dintre ele ar fi generat aproximativ două milioane de dolari, potrivit mesajelor citate de Blake. Ar fi primit însă doar sume mici, pentru cheltuielile zilnice.

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Potrivit acelorași surse, femeile erau supuse și unei puternice presiuni psihologice. Peste treizeci dintre ele și-ar fi făcut tatuaje cu însemne care le marcau drept proprietatea lui Tate. Aproape toate erau implicate regulat în relații sexuale violente și în orgii. Mai multe ar fi avut copii cu cei doi frați, deși numărul exact nu se cunoaște. Cei doi au afirmat că au cel puțin zece copii împreună. Femeile însărcinate erau mutate într-un apartament separat, unde continuau totuși să lucreze.

Tristan Tate a fost arestat pentru prima dată în 2014, după ce o femeie l-a acuzat de agresiune. În anul următor, Andrew Tate a fost arestat de trei ori. Trei femei care lucraseră cu el sau avuseseră o relație cu el l-au acuzat separat de viol și strangulare. Niciunul dintre frați nu a fost pus sub acuzare atunci. În 2019, procuratura britanică a clasat cazul.

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Potrivit jurnalistei Blake, ancheta ar fi fost gestionată defectuos încă de la început. Un anchetator din Hertfordshire i-ar fi spus că polițiștii nu au luat acuzațiile în serios. Motivul ar fi fost, printre altele, faptul că două dintre femei erau prostituate. Abia în primăvara anului 2026 s-a aflat că urma să apară investigația lui Blake. Atunci, autoritatea britanică care supraveghează poliția a deschis o anchetă pentru neglijență gravă. Poliția locală a anunțat redeschiderea cazului, la 11 ani de la primele plângeri. Arestarea din 18 iulie, de la Miami, are legătură cu aceste acuzații mai vechi.

În 2016, frații Tate s-au mutat în România. Potrivit acuzațiilor, ar fi continuat aici să ademenească fete și să le oblige să muncească în condiții de constrângere. Autoritățile române s-au ocupat prima dată de ei în aprilie 2022. Poliția a făcut atunci o descindere într-una dintre vilele lor. Descinderea a avut loc după ce o tânără americană a trimis mesaje de alarmă acasă. Ea fusese adusă la București de Tristan Tate. Ambasada Statelor Unite a alertat, la rândul ei, autoritățile locale.

Femeile aflate în vilă au fost luate sub protecție. S-a deschis atunci o anchetă pentru trafic de persoane. Ancheta i-a fost încredințată procurorului Rareș Stan, cunoscut pentru destrămarea unor grupări criminale violente. Cei doi frați au fost interogați și eliberați la scurt timp.

Frații Tate, în arest la Miami. Povestea completă a dosarului care îi urmărește de peste 10 ani

Au fost arestați din nou pe 29 decembrie 2022. Au petrecut trei luni în închisoare, apoi au fost eliberați, cu interdicție de a părăsi țara. În iunie 2023, procurorul Stan a depus un rechizitoriu de peste trei sute de pagini. Cei doi frați erau acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat și de trafic cu șapte femei. Andrew Tate era acuzat suplimentar de viol. În aceeași perioadă, Stan lucra la o anchetă mai amplă, care viza peste treizeci de presupuse victime, inclusiv minore.

De atunci, procedura judiciară s-a blocat treptat. La finalul anului 2024, Curtea de Apel București a retrimis rechizitoriul procurorilor, din cauza unor erori procedurale. Acestea nu fuseseră corectate niciodată până atunci. Procurorul Stan a fost înlocuit cu un coleg mai puțin experimentat. Avocații fraților Tate îl considerau, potrivit relatărilor, mai îngăduitor față de clienții lor. În februarie 2025, magistrații au ridicat interdicția de părăsire a țării impusă celor doi. La câteva zile după aceea, familia Tate a plecat în Florida. Acolo a trăit în libertate mai mult de un an.

De la București la Miami. Traseul judiciar al fraților Tate

Jurnalistele Megan Twohey și Isabella Kwai au relatat, pentru New York Times, un episod legat de această decizie. Potrivit lor, decizia ar fi rezultat din presiuni ale administrației Trump. Andrew Tate ar fi curtat această administrație de ani de zile. După prima arestare din România, el a început să se prezinte drept persecutat politic. Și-a comparat public situația cu cea a lui Donald Trump. Interpretarea a găsit ecou într-o parte a dreptei americane. În 2023, prezentatorul Tucker Carlson a zburat la București, pentru a-l intervieva pe Tate. Materialul a fost vizionat de peste o sută de milioane de ori. În acesta, Carlson ar fi afirmat, în mod eronat, că acuzațiile nu vizau violența sexuală sau traficul de persoane. Au urmat un interviu cu comentatoarea Candace Owens și un sprijin public din partea lui Donald Trump Jr. Tot potrivit publicației americane, Tate ar fi avut și o videoconferință cu Barron Trump, fiul cel mic al președintelui. Avocatul fraților Tate a negat însă că această întâlnire ar fi avut loc.

New York Times a mai reconstituit un episod legat de Richard Grenell, trimis special al lui Trump. Acesta ar fi discutat cazul fraților Tate cu reprezentanți ai guvernului român, în două rânduri. La câteva zile după a doua întâlnire, magistrații ar fi primit indicații de la conducerea executivului de la București. Indicațiile ar fi vizat ajungerea la un acord cu cei doi frați. Interdicția de părăsire a țării a fost ridicată, în ciuda opoziției procurorilor. Aceștia îi considerau pe cei doi frați periculoși și se temeau că vor fugi din țară. Casa Albă a declarat că nu are cunoștință despre procedurile judiciare ale fraților Tate. Grenell a minimizat, la rândul său, importanța acelor întâlniri. Acesta a susținut că s-ar fi întâlnit întâmplător cu ministrul de externe român.

În ultimii ani, justiția română s-a aflat în centrul unui scandal legat de presiuni asupra magistraților, conform Il Post.

Ce ascunde dosarul fraților Tate. Acuzațiile care se întind pe mai bine de 10 ani

Presiunile ar fi vizat amânarea sau clasarea unor proceduri sensibile din punct de vedere politic. Unul dintre procurorii importanți ai țării a declarat că fenomenul afectează grav sistemul judiciar românesc.

După ce au primit permisiunea de a părăsi România, frații Tate au ajuns în Florida, în februarie 2025. La sosire, agenții de frontieră le-au confiscat telefoanele. Motivul ar fi faptul că agenți americani specializați în trafic de persoane îi anchetau deja de ani buni. Aspectul a fost relatat de New York Times. La câteva săptămâni distanță, Procuratura Generală din Florida a anunțat o nouă anchetă. Niciuna dintre cele două anchete nu a dus, până acum, la acuzații oficiale.

În paralel, femeile care îl acuzaseră pe Tate în 2015 au deschis un proces civil, la Înalta Curte din Londra. Ele cer despăgubiri, iar procesul este încă în desfășurare. Printre martorii acuzării se va afla și fosta activistă canadiană de extremă dreaptă Lauren Southern. Aceasta a devenit cunoscută în „manosferă” la vârsta de 19 ani. A făcut atunci un videoclip despre motivele pentru care nu se considera feministă. A realizat și alte materiale video, în care contesta manifestațiile împotriva violenței sexuale.

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Recent, Southern a povestit că Tate ar fi invitat-o în România. Scopul discuției ar fi fost înființarea unei publicații naționaliste europene. Potrivit relatării sale, ea și-ar fi pierdut cunoștința după ce a consumat băuturi într-un local. Ar fi fost dusă apoi la un hotel, unde ar fi fost violată și strangulată de Tate. După ce s-a întors în Canada, a obținut un raport medical. Acesta ar fi confirmat semne clare de violență sexuală. Southern a declarat că nu a vorbit public despre acest episod ani de zile. Motivul ar fi fost pozițiile publice pe care le susținea atunci despre violența sexuală. Între timp, ea a renunțat la multe dintre acele poziții. Tate a negat, ca și în celelalte cazuri, toate acuzațiile.

Pe 20 iulie, în fața tribunalului federal din Miami, frații Tate au anunțat că vor contesta cererea de extrădare. Vor contesta, de asemenea, și măsura reținerii lor. Cei doi se află în continuare în arest. O nouă audiere este programată pentru 27 iulie.

În următoarele săptămâni, un judecător american va stabili dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de tratatul de extrădare. Decizia finală nu îi va aparține însă lui. Aceasta va fi luată de secretarul de stat american, Marco Rubio.

Tratatul a intrat în vigoare în 2007. De atunci, SUA au aprobat aproape toate cererile de extrădare venite din Regatul Unit. Când acestea vizează persoane cunoscute, cu apărare bine finanțată, termenele pot fi însă mai lungi. Avocatul fraților Tate estimează că procedura va dura aproximativ șaizeci de zile.