Frații Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami / Marea Britanie cere extrădarea lor pentru acuzații de viol și trafic de persoane

Influencerii Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă la Miami de autoritățile federale americane, a anunțat Serviciul U.S. Marshals, potrivit AP.

La scurt timp după reținerea lor, procurorii britanici au confirmat că solicită extrădarea celor doi pentru a fi judecați într-un dosar care vizează acuzații de viol și trafic de persoane.

Potrivit purtătorului de cuvânt al U.S. Marshals Service, Brady McCarron, mandatul în baza căruia au fost arestați frații Tate este secretizat, iar autoritățile americane nu au oferit alte detalii.

Procurorii britanici au cerut extrădarea sâmbătă seara

Într-un comunicat publicat sâmbătă seară, Crown Prosecution Service (CPS) din Marea Britanie a anunțat că a inițiat procedurile de extrădare.

Procurorii susțin că infracțiunile de care sunt acuzați Andrew și Tristan Tate ar fi fost comise între iulie 2010 și august 2017.

Frații Tate, cetățeni cu dublă cetățenie, americană și britanică, s-au mutat în România în 2016.

Ei au fost arestați aici în 2022 într-un dosar în care erau acuzați că au recrutat femei în scopul exploatării sexuale.

Și-au construit faima pe mesaje adesea catalogate drept misogine

Cei doi au respins constant toate acuzațiile, iar cauza nu a ajuns în faza de judecată din cauza unor nereguli juridice și procedurale constatate de instanțe.

Foști kickboxeri profesioniști, Andrew și Tristan Tate și-au construit o comunitate de milioane de urmăritori pe rețelele sociale, promovând un stil de viață opulent și mesaje controversate, adesea catalogate drept misogine.

În Marea Britanie, anchetatorii îi acuză că au agresat mai multe femei în perioada 2012-2015, într-o zonă din nordul Londrei, unde cei doi au copilărit.

Avocații fraților Tate au declarat în repetate rânduri că aceștia neagă toate acuzațiile formulate împotriva lor.