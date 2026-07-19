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Ucraina lovește o rafinărie din sudul Rusiei și mai multe ținte militare din Crimeea și Lugansk, potrivit presei ucrainene

Ucraina ripostează la atacurile Rusiei asupra Kievului din noaptea de sâmbătă spre duminică cu o serie de atacuri violente asupra unor ținte militare din Crimeea ocupată și și din Lugansk.
Ucraina lovește o rafinărie din sudul Rusiei și mai multe ținte militare din Crimeea și Lugansk, potrivit presei ucrainene
Telegram via Kyiv INdependent
Luiza Moldovan
19 iul. 2026, 05:47, Știri externe
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Ucraina a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un nou val de atacuri cu drone asupra infrastructurii militare și energetice ruse, care au vizat o rafinărie din regiunea Stavropol și mai multe obiective din Crimeea ocupată și regiunea Lugansk, potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană și de canale de monitorizare.

Potrivit relatărilor, unul dintre principalele obiective a fost un depozit de produse petroliere din Mihailovsk, în regiunea Stavropol, unde martorii au semnalat explozii puternice și un incendiu izbucnit în incinta instalației.

Imagini distribuite pe rețelele sociale surprind flăcări și coloane dense de fum ridicându-se deasupra complexului.

Kievul nu a revendicat, deocamdată operațiunea

Atacuri au fost raportate și în Crimeea ocupată de Rusia, unde explozii au fost auzite în mai multe zone, precum și în regiunea Lugansk, aflată sub controlul forțelor ruse.

Deocamdată, autoritățile de la Kiev nu au revendicat oficial operațiunea și nici nu au oferit detalii privind amploarea pagubelor produse.

Autoritățile ruse nu au prezentat un bilanț oficial al atacurilor și nu au confirmat amploarea daunelor provocate infrastructurii vizate.

Atacuri intensificate ale Ucrainei în ultimele luni

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat loviturile asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil și altor obiective considerate esențiale pentru susținerea efortului de război al Rusiei, într-o campanie menită să afecteze logistica și capacitatea de aprovizionare a armatei ruse.

Noile atacuri au avut loc la doar câteva ore după ce Rusia a lansat un bombardament masiv cu rachete balistice asupra Kievului, soldat cu mai mulți răniți și pagube importante în capitala ucraineană, ceea ce indică o nouă escaladare a confruntărilor dintre cele două tabere.

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