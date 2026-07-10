Atacuri cu drone în sudul Rusiei. Incendiu la o rafinărie și evacuări în Taganrog

Rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei, a luat foc în urma unui atac cu dron, relatează Reuters.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost raportate persoane rănite, au transmis autoritățile.

Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile asupra infrastructurii energetice și a altor obiective din Rusia, în încercarea de a slăbi efortul de război al Moscovei.

Rafinăria Ilsky, care are o capacitate de aproximativ 138.000 de barili pe zi, a mai fost vizată de atacuri în trecut.

Atacurile asupra rafinăriilor au dus la probleme de aprovizionare cu combustibil, cozi lungi la benzinării și creșteri ale prețurilor carburanților în mai multe zone din Rusia.

În regiunea Rostov, pompierii au intervenit pentru stingerea incendiilor izbucnite la două depozite de combustibil și în portul maritim Taganrog, a transmis guvernatorul Yury Slyusar pe Telegram.

Primarul orașului Taganrog, Svetlana Kambulova, a anunțat că locuitori din zonele afectate au fost evacuați din case. Potrivit acesteia, o locuință privată a fost avariată, iar acoperișul unei clădiri administrative a luat foc.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât 376 de drone ucrainene în cursul nopții.