„Asta este evident”. Putin recunoaște că atacurile ucrainene sunt cauza penuriei de combustibil din Rusia

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut, într-un interviu difuzat duminică de Kremlin, că Rusia se confruntă cu „o anumită penurie” de combustibil.

El a afirmat că atacurile ucrainene repetate reprezintă cauza acestei situații.

„În ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii critice în general, și asupra infrastructurii energetice în special, desigur că aceste atacuri asupra instalațiilor noastre de infrastructură creează probleme, asta este evident”, a declarat Putin, conform The Guardian.

Totuși, Putin a punctat faptul că situația nu este una critică.

„În acest moment observăm o anumită penurie, dar nu este una critică”, a mai spus el.

„Da, vedem problemele, suntem conștienți de ele și luăm măsuri, dar vom asigura cu siguranță securitatea atât a țării, cât și a cetățenilor noștri, precum și inviolabilitatea frontierelor Rusiei”, a afirmat Putin, potrivit The Guardian.

„Situație de urgență” în Crimeea

Comentariile lui Putin vin după ce vineri, autoritățile din Crimeea, anexată de Rusia, au declarat „situație de urgență” din cauza penuriei de combustibil și a întreruperilor de curent provocate de atacurile ucrainene.

În acest weekend, un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din sudul Rusiei, în regiunea Krasnodar.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat atacul drept parte a „operațiunilor care slăbesc capacitatea Rusiei de a duce acest război”.

Săptămâna trecută, un alt atac ucrainean a provocat un incendiu major la o rafinărie situată la sud-est de Moscova.