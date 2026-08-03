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Irineu Darău, despre prețul la combustibil: În România nu au crescut prețurile la fel de mult ca în alte țări

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat, la B1 TV că în România, prețurile la combustibil în ultima criză energetică, prețurile la combustibil în România nu au crescut la fel de mult ca în alte țări.
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Daiana Rob
03 aug. 2026, 22:56, Politic
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Noi am avut acea perioadă cu problema mare în Kazahstan, care influența direct piața noastră și cu siguranță azi vedem efectele acestui val. Trebuie să spunem la același timp că știți, la criza trecută, adică cele două, trei luni de la începutul crizei din Ormuz, când am avut și o ordonanță de urgență, în România nu au crescut prețurile atât de mult ca în alte țări. Deci trebuie să ne uităm pe o perioadă mai lungă”, susține Irineu Darău. 

Ministrul interimar al Economiei a mai precizat că atunci când prețul la combustibili a crescut și în alte țări, „creșterea nu a fost atât de mare în România precum altundeva”.

Vorbind despre legea care urmează să reglementeze criza pe piața petrolului, Irineu Darău a explicat în ce constă proiectul.

„N-am făcut predicții și așa e corect să nu facem predicții pentru că ceea ce încearcă să asigure această lege așa cum o asigura și atunci ordonanța de urgență este că, pe de o parte nu se fac profituri nesimțite, pe de altă parte știți că și statul diminuează acciza”, a precizat Darău. 

Acesta a afirmat că și în luna martie, statul a încercat să nu facă profit de pe urma creșterii prețurilor la combustibil.

Statul nu vrea să facă profit din asta, dar chiar încercăm să reglementăm în așa fel încât nici privații să nu poată să facă un profit exagerat”, a declarat Darău.

De ce lipsesc sortimentele de motorină și benzină premium?

Întrebat despre chestiunea lipsei de combustibil premium de la pompă, Irineu Darău a declarat:

Strict această situație se monitorizează zilnic, săptămânal, se discută cu cei care furnizează. Sunt niște reglaje care se întâmplă acum. Așa cum v-am spus și cu prețuri, să știți că la fel e și cu fluxurile de aprovizionare”, spune Darău. 

Ministrul continuă explicând că „eram cu toții avertizați că există niște depozite care erau, la un moment dat, pe terminate, și care se vor reumple”. Acesta a mai precizat că, în plus, „unele lucruri sunt legate și de importuri și exporturi”.

De aceea, repet, oricât de ușor sau populist ar fi să se promită niște prețuri sau chiar să se limiteze, trebuie foarte mare grijă, pentru că dacă e o măsură pe termen lung care după o săptămână, două, nu mai e valabilă, s-ar putea să nu se mai comercializeze combustibil”, atrage atenția Darău. 

 

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