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Pompierii români continuă misiunile în Grecia. 26 de salvatori intervin la un incendiu din Attica

Pompierii români aflați în misiune în Grecia continuă intervențiile pentru stingerea incendiilor de vegetație și pădure.
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Iulian Moşneagu
03 aug. 2026, 17:58, Social
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„În urmă cu puțin timp, colegii noștri au fost alertați de către autoritățile elene pentru acordarea sprijinului la acțiunea de stingere a unui incendiu care se manifestă la vegetație și fond forestier, în zona localității Megara, regiunea Attica”, a transmis IGSU.

Spre zona indicată au plecat 26 de pompieri, cu două autospeciale de stingere cu o capacitate de 3.000 de litri, o autospecială de 5.000 de litri, una de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri și o autospecială de primă intervenție și comandă.

„Colegii noștri vor derula acțiuni specifice pentru limitarea și lichidarea incendiului, precum și pentru protejarea comunităților, locuințelor și a celorlalte bunuri expuse riscului”, a precizat IGSU.

Deplasarea se desfășoară sub coordonarea autorităților elene. La sosirea în zona de intervenție, echipajele operative și autospecialele românești vor fi integrate în dispozitivul constituit pentru gestionarea incendiului.

România participă și în acest an la programul european de prepoziționare a echipelor de intervenție în Grecia, după misiuni similare desfășurate și în anii precedenți. Contingentul românesc, format din 40 de salvatori, este dislocat în regiunea Attica în perioada 1 august – 15 septembrie, prin Mecanismul de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

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