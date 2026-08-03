ANCPI efectuează teste asupra aplicației de cadastru, identificând vulnerabilitățile

„Constatările acestei runde au fost transmise ANCPI, care lucrează în prezent, împreună cu STS, DNSC și Cyberint, la remedierea și retestarea fiecărui aspect identificat.

Detaliile tehnice ale constatărilor rămân confidențiale pe durata remedierii, conform practicilor standard de gestionare responsabilă a vulnerabilităților cibernetice. Fiecare corecție este validată printr-o nouă testare înainte de a trece la etapa următoare”, infomează sursa citată.

Potrivit ANCPI, detaliile tehnice ale constatărilor rămân confidențiale durata remedierii, conform practicilor standard de gestionare responsabilă a vulnerabilităților cibernetice. Fiecare corecție este validată printr-o nouă testare înainte de a trece la etapa următoare.

Înainte ca aplicația să fie expusă public, verificările trebuiesc realizate într-un mediu controlat, acesta fiind motivul pentru care etapa de validare a fost inclusă în procesul de repunere în funcțiune.

„Prioritatea instituțiilor statului este securitatea datelor cetățenilor. Sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice sunt finalizate cu succes, iar data exactă va fi anunțată public în momentul confirmării”, informează ANCPI.

Autoritatea precizează că va reveni cu o nouă actualizare publică cel târziu miercuri.

„Mulțumim pentru înțelegere și răbdare notarilor, agențiilor imobiliare, băncilor, autorităților locale și cetățenilor care așteaptă finalizarea unor tranzacții”, transmite ANCPI.

La jumătatea lunii iulie, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic care a provocat „cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria” agenției, care a dus la blocarea sistemelor informatice, precum aplicația de cadastru și carte funciară, e-Terra, dar și adresele oficiale de mail.