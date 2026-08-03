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O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult

Potrivit unui studiu publicat, luni, o bună parte din români se gândesc intens la mâncare, chiar și atunci când nu le este foame. Aceștia au parte de gânduri persistente, apăsătoare, care le pot afecta viața socială, starea mentală, dar și fizică.
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
03 aug. 2026, 19:17, Social
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Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1,319 respondenți. Studiul a analizat frecvența și intensitatea gândurilor legate de mâncare, mâncatul emoțional, declanșatorii din mediu, comportamentele de compensare și nivelul de cunoaștere a conceptului de „Zgomot alimentar” (en. Food Noise), definit științific anul trecut în revista „Nutrition & Diabetes”, comunicatului transmis de Novo Nordisk.

Potrivit studiului, 71% dintre respondenți se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame. Pentru 27% dintre aceștia, gândurile despre mâncare vin des sau foarte des.

Dintre toți românii afirmă că se gândesc la mâncare, doar 17% fenomenul ca lipsă de voință – iar o treime (33%) îl asociază cu stresul, emoțiile și mediul în care trăim.

În ceea ce privește mâncatul pe fond emoțional, 21% dintre respondenți au recunoscut că mănâncă pe ascuns sau evită să fie văzuți mâncând anumite alimente.

De asemenea, 77% dintre respondenți mănâncă, cel puțin din când în când, ca răspuns la stres, tristețe, anxietate, plictiseală sau oboseală.

Doar 39% spun că mănâncă în general atunci când le este foame, iar pentru aproape 10% mâncarea este o formă de alinare.

Românii se simt vinovați când mănâncă prea mult

Potrivit studiului, 7 din 10 români se simt frustrați, vinovați sau regretă că au mâncat mai mult decât și-au propus. Aceștia ajung să compenseze mâncatul pe care ei îl consideră „prea excesiv” prin restricții alimentare (21%), sport suplimentar (14%), săritul peste alte mese (14%) sau autocritică și reproșuri mentale (12%).

Doar un mic procent de 6,7% dintre românii chestionați simt plăcere după ce au mâncat mai mult decât au plănuit inițial.

Potrivit studiului, 37% dintre respondenți se simt expuși des sau foarte des, într-o zi obișnuită, la imagini, reclame și conținut cu mâncare.

Principalul declanșator al poftei de mâncare este mirosul de mâncare, urmat de vitrinele și rafturile din magazine (10%) și de reclamele TV sau online (7%).

Presiune legată de aspectul fizic

De asemenea, peste jumătate din respondenți, un procent de 53% simt, cel puțin uneori, presiune legată de felul în care arată corpul lor înainte de o vacanță la mare sau la piscină, iar pentru 23% această presiune apare des sau foarte des.

Potrivit studiului, în sezonul estival, aproape jumătate dintre români (48%) se abțin de la dulciuri și tentații alimentare înainte de vacanță, 19% merg la sală sau fac mai multă mișcare, 14% urmăresc să slăbească „câteva kilograme” pentru costumul de baie, iar 8% apelează la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv tratamentele medicamentoase.

Obezitatea, o „provocare de sănătate publică”

Studiul vine în contextul în care țara noastră se confruntă deja cu obezitatea, pe care sursa citată o descrie drept „o provocare” de sănătate publică. Potrivit raportului World Obesity Atlas 2025, 39% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate, iar peste 70% se află în zona de suprapondere și obezitate.

Deși 51% dintre români au încercat în ultimul an să mănânce mai echilibrat sau au ținut dietă, foarte puțini au cerut sprijin specializat: doar 3% au mers la medic, 3% la nutriționist, 1% la psiholog sau terapeut iar 4% au apelat la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv farmacoterapie.

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