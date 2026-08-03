O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1,319 respondenți. Studiul a analizat frecvența și intensitatea gândurilor legate de mâncare, mâncatul emoțional, declanșatorii din mediu, comportamentele de compensare și nivelul de cunoaștere a conceptului de „Zgomot alimentar” (en. Food Noise), definit științific anul trecut în revista „Nutrition & Diabetes”, comunicatului transmis de Novo Nordisk.

Potrivit studiului, 71% dintre respondenți se gândesc la mâncare chiar și când nu le este foame. Pentru 27% dintre aceștia, gândurile despre mâncare vin des sau foarte des.

Dintre toți românii afirmă că se gândesc la mâncare, doar 17% fenomenul ca lipsă de voință – iar o treime (33%) îl asociază cu stresul, emoțiile și mediul în care trăim.

În ceea ce privește mâncatul pe fond emoțional, 21% dintre respondenți au recunoscut că mănâncă pe ascuns sau evită să fie văzuți mâncând anumite alimente.

De asemenea, 77% dintre respondenți mănâncă, cel puțin din când în când, ca răspuns la stres, tristețe, anxietate, plictiseală sau oboseală.

Doar 39% spun că mănâncă în general atunci când le este foame, iar pentru aproape 10% mâncarea este o formă de alinare.

Românii se simt vinovați când mănâncă prea mult

Potrivit studiului, 7 din 10 români se simt frustrați, vinovați sau regretă că au mâncat mai mult decât și-au propus. Aceștia ajung să compenseze mâncatul pe care ei îl consideră „prea excesiv” prin restricții alimentare (21%), sport suplimentar (14%), săritul peste alte mese (14%) sau autocritică și reproșuri mentale (12%).

Doar un mic procent de 6,7% dintre românii chestionați simt plăcere după ce au mâncat mai mult decât au plănuit inițial.

Potrivit studiului, 37% dintre respondenți se simt expuși des sau foarte des, într-o zi obișnuită, la imagini, reclame și conținut cu mâncare.

Principalul declanșator al poftei de mâncare este mirosul de mâncare, urmat de vitrinele și rafturile din magazine (10%) și de reclamele TV sau online (7%).

Presiune legată de aspectul fizic

De asemenea, peste jumătate din respondenți, un procent de 53% simt, cel puțin uneori, presiune legată de felul în care arată corpul lor înainte de o vacanță la mare sau la piscină, iar pentru 23% această presiune apare des sau foarte des.

Potrivit studiului, în sezonul estival, aproape jumătate dintre români (48%) se abțin de la dulciuri și tentații alimentare înainte de vacanță, 19% merg la sală sau fac mai multă mișcare, 14% urmăresc să slăbească „câteva kilograme” pentru costumul de baie, iar 8% apelează la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv tratamentele medicamentoase.

Obezitatea, o „provocare de sănătate publică”

Studiul vine în contextul în care țara noastră se confruntă deja cu obezitatea, pe care sursa citată o descrie drept „o provocare” de sănătate publică. Potrivit raportului World Obesity Atlas 2025, 39% dintre adulții din România trăiesc cu obezitate, iar peste 70% se află în zona de suprapondere și obezitate.

Deși 51% dintre români au încercat în ultimul an să mănânce mai echilibrat sau au ținut dietă, foarte puțini au cerut sprijin specializat: doar 3% au mers la medic, 3% la nutriționist, 1% la psiholog sau terapeut iar 4% au apelat la soluții pentru gestionarea greutății, inclusiv farmacoterapie.