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Dormi mai puțin de 7 ore? Un nou studiu arată ce se întâmplă cu greutatea ta

Reducerea somnului cu doar o oră și jumătate pe noapte poate avea efecte vizibile asupra sănătății. Un nou studiu publicat în revista Annals of Internal Medicine arată ce se întâmplă cu  persoanele care dorm cu aproximativ 90 de minute mai puțin decât în mod obișnuit, transmite Scientific American.
Dormi mai puțin de 7 ore? Un nou studiu arată ce se întâmplă cu greutatea ta
Foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
07 iul. 2026, 13:14, Social
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Rezultatele vin într-un moment în care lipsa cronică de somn afectează aproximativ trei din zece adulți la nivel global și este asociată deja cu un risc mai mare de diabet, boli cardiovasculare și obezitate, mai arată Scientific American.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul a inclus 95 de adulți care, în mod normal, dormeau între șapte și opt ore pe noapte. Participanții au fost rugați să își reducă durata somnului cu aproximativ 90 de minute în fiecare noapte, timp de șase săptămâni, continuându-și în același timp activitățile obișnuite.

La finalul perioadei de monitorizare, cercetătorii au observat că participanții au câștigat, în medie, aproximativ o jumătate de kilogram și au petrecut, în medie, cu 17 minute mai mult pe zi în activități sedentare. Bărbații și femeile aflate la menopauză au înregistrat cele mai mari creșteri ale timpului petrecut stând jos, aproximativ 30 de minute suplimentare zilnic. Autorii spun că modificările pot părea reduse pe termen scurt, însă efectele se pot acumula în timp.

De ce este important acest studiu

Numeroase cercetări au asociat lipsa somnului cu obezitatea, însă majoritatea experimentelor anterioare au fost realizate în laborator și au presupus restricții severe de somn, uneori doar patru ore pe noapte, pentru câteva zile. Noua cercetare este considerată mai apropiată de viața reală deoarece participanții au fost monitorizați timp de șase săptămâni, în mediul lor obișnuit, iar reducerea somnului a fost moderată.

Lipsa cronică de somn afectează aproximativ trei din zece adulți la nivel globa. Foto: freepik

Marie-Pierre St-Onge, profesor de medicină nutrițională la Columbia University Irving Medical Center și coordonatoarea studiului, afirmă că experimentul reflectă mai fidel comportamentul multor adulți care, fără să își dea seama, dorm constant puțin mai puțin decât ar avea nevoie.

Sedentarismul ar putea explica o parte din efecte

Cercetătorii cred că lipsa somnului nu influențează doar metabolismul, ci și comportamentul zilnic. Persoanele care dorm mai puțin tind să petreacă mai mult timp în activități sedentare, ceea ce poate reduce consumul energetic și favoriza acumularea kilogramelor în plus. În studii anterioare realizate pe aceiași participanți, echipa de cercetare a observat că reducerea duratei somnului poate crește și riscul apariției diabetului de tip 2 sau al unor probleme cardiovasculare la anumite categorii de persoane.

Specialiștii: efectele se pot amplifica în timp

Jean-Philippe Chaput, cercetător în domeniul somnului și obezității la Children’s Hospital of Eastern Ontario, care nu a participat la studiu, spune că rezultatele confirmă o relație de cauzalitate între somnul insuficient și creșterea în greutate. Deși aproximativ o jumătate de kilogram acumulată în șase săptămâni poate părea nesemnificativă, menținerea aceluiași tipar de somn timp de luni sau ani ar putea avea consecințe importante asupra sănătății.

Cât somn recomandă specialiștii

Societățile medicale recomandă, în general, ca adulții să doarmă între 7 și 9 ore pe noapte, interval considerat optim pentru sănătatea metabolică, funcționarea creierului și reducerea riscului de boli cronice. Autorii studiului spun că următoarea etapă a cercetărilor va urmări nu doar efectele lipsei de somn, ci și beneficiile pe care le poate avea prelungirea duratei somnului asupra greutății și sănătății generale.

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