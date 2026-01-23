Prima pagină » Știrile zilei » Cei patru factori care ne fac să ne îngrășăm odată cu vârsta, potrivit experților de la Harvard

Toată lumea știe că alimentația nesănătoasă și reducerea activității fizice sunt motive evidente pentru creșterea în greutate. Însă mediul și stresul pot fi, la rândul lor, factori decisivi atunci când ne îngrășăm.
Cei patru factori care ne fac să ne îngrășăm odată cu vârsta, potrivit experților de la Harvard
Sursa foto: Pexels
Mădălina Dinu
23 ian. 2026, 09:00, Life-Inedit

Există însă și alte cauze care duc la creșterea în greutate și care nu sunt atât de evidente. Universitatea Harvard a publicat un articol în care explică patru cauze mai puțin cunoscute care pot favoriza acumularea de kilograme în plus. Factorii legați de vârstă au un rol important. Publicația le trece în revistă pe cele patru, prezentate mai jos, La Vanguardia.

1. Pierderea masei musculare

Începând cu vârsta mijlocie, pierdem aproximativ 1% din masa musculară în fiecare an, un aspect care afectează atât forța, cât și metabolismul, adică viteza cu care ardem caloriile.

„Mușchii mai mici consumă mai puține calorii. Dacă alimentația nu se schimbă, vei consuma mai multe calorii decât ai nevoie. Excesul este stocat sub formă de grăsime”, spune dr. Caroline Apovian, specialistă în medicina obezității și codirectoare a Centrului pentru Controlul Greutății și Stare de Bine din cadrul Brigham and Women’s Hospital, afiliat Universității Harvard.

De fapt, declinul masei musculare nu doar că ne face să ne îngrășăm, ci este direct legat de procesul de îmbătrânire.

2. Stresul cronic

Stresul crește nivelul de cortizol, iar una dintre funcțiile acestui hormon este de a ajuta organismul să refacă rezervele de energie. La unele persoane, acest lucru duce la creșterea senzației de foame și la acumularea energiei neutilizate sub formă de grăsime.

Potrivit dr. Apovian, „stresul duce la comportamente compulsive, cum ar fi consumul de alimente reconfortante, care sunt adesea bogate în zahăr, grăsimi nesănătoase, calorii și sare”.

3. Calitatea slabă a somnului

Un alt element identificat de cercetările Harvard este faptul că, odată cu înaintarea în vârstă, dormim tot mai prost. Potrivit specialistului, „dacă dormim șase ore sau mai puțin în fiecare noapte, acest lucru poate afecta hormonii care reglează foamea. Somnul insuficient este asociat cu niveluri mai ridicate ale hormonilor care stimulează apetitul”.

4. Modificările hormonilor sexuali

Bărbații și femeile în vârstă înregistrează scăderi ale anumitor hormoni sexuali. La femei, nivelurile scăzute de estrogen sunt asociate cu probleme de somn și cu creșterea grăsimii corporale. La bărbați, nivelurile reduse de testosteron sunt legate de scăderea masei musculare, așa cum am menționat deja.

„Pe măsură ce înaintăm în vârstă, începând de la 60-65 de ani, hormonii de creștere și testosteronul se reduc, iar masa musculară scade semnificativ”, explică la RAC1 Andreea Ciudin, coordonatoarea Unității de Tratament Integral al Obezității din cadrul Spitalului Vall d’Hebron. „Atunci începe să se schimbe compoziția corporală: mușchiul pierdut este înlocuit treptat de grăsime”, mai spune aceasta.

Pe lângă toate acestea, odată cu vârsta apar afecțiuni precum artroza, care provoacă dureri articulare în timpul activității fizice, iar alte patologii cardiovasculare sau endocrinologice descurajează creșterea excesivă a pulsului și limitează nivelul de activitate fizică pe care îl putem face.

