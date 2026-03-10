Călătorie în jurul lumii, anulată din cauza riscului izbucnirii celui de al III-lea război mondial. Traseul trecea pe la București

O călătorie în jurul lumii a fost anulată în ultimul moment din cauza riscului izbucnirii celui de al III-lea război mondial, potrivit Express. Este vorba despre o călătorie planificată de doi prieteni timp de doi ani. Aceasta a fost anulată cu doar câteva săptămâni înainte de începere deoarece unul dintre participanți s-a retras. Decizia a fost luată în ciuda aranjamentelor făcute privind cazarea și transportul.

Cei doi tineri au acum 18 ani și au plănuit o călătorie de 100 de zile prin Europa și Canada. Traseul includea și participarea la un meci de fotbal de la Campionatul Mondial pe un stadion canadian. Cel care nu s-a răzgândit a povestit întâmplarea pe Reddit.

„Tot timpul, a fost foarte entuziasmat să călătorească (prietenul n.r.), neavând probleme cu plata biletelor de avion, a abonamentului de tren, a biletelor la Cupa Mondială etc. Eu m-am ocupat de marea majoritate a planificării și cercetării, deoarece am ceva experiență în călătoriile cu părinții, iar el nu are experiență”, a scris tânărul pe rețeaua online.

Frica de război și iubita

El a mai povestit că, deși fondurile erau la limită, călătoria se putea desfășura. Cu doar două săptămâni înainte de plecare, tânărul a fost informat de prietenul său despre decizia privind renunțarea la călătorie. Explicația are legătură cu riscul izbucnirii celui de al III-lea război mondial.

„Amândoi suntem destul de la limită cu banii, dar din moment ce am rezervat hotelurile, suntem în plan. Dar la mai puțin de două săptămâni distanță de plecare, dintr-o dată nu mai vrea să vină pentru că simte că ar fi mai bine pentru viitorul lui să nu cheltuiască banii pe care îi are acum, temându-se că va fi blocat în străinătate din cauza celui de-al III-lea Război Mondial și simțind că trei luni sunt prea mult timp pentru a fi departe de iubita lui, cu care s-a căsătorit în urmă cu un an”, a explicat tânărul.

El a dezvăluit că îi vine greu să renunțe la călătoria care urma să înceapă la finalul lunii martie și a cerut sfatul celor care i-au citit povestea. Tânărul a fost sfătuit de mulți utilizatori Reddit să continue singur călătoria chiar dacă asta înseamnă o cheltuială mai mare.

Itinerariul planificat includea zborul din Australia la Istanbul, apoi la București, urmat de o călătorie cu trenul de două luni prin Europa până la Dublin. Cei doi intenționau să zboare până la Montreal și să traverseze Canada, înainte de a lua un zbor de întoarcere din Vancouver.