Prima pagină » Economic » Primele date despre turismul din 2026. Hotelurile de 4 și 5 stele, cele mai căutate

Primele date despre turismul din 2026. Hotelurile de 4 și 5 stele, cele mai căutate

Prima lună din an a adus scăderi și în turism, potrivit datelor privind activitatea unităților de cazare din România. Statisticile arată că în ianuarie au fost mai puțini turiști cazați în România decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă a crescut numărul vizitatorilor din străinătate.
Primele date despre turismul din 2026. Hotelurile de 4 și 5 stele, cele mai căutate
Galerie Foto 2
Brașov, Piața Sfatului
Maria Miron
05 mart. 2026, 11:25, Economic

În total, în structurile de primire turistică – hoteluri, pensiuni, vile turistice, cabane sau apartamente și camere de închiriat – sosirile turiștilor au scăzut cu 7,3% față de ianuarie 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Și numărul celor care au petrecut cel puțin o noapte în unitățile de cazare a scăzut cu 8,5% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la aproximativ 1,49 milioane de persoane.

Mai puțini turiști români, mai mulți străini

Cei mai mulți dintre turiștii cazați în România au fost români, reprezentând 81,6% din totalul sosirilor, însă numărul lor a fost mai mic decât în ianuarie anul trecut. În schimb, numărul turiștilor străini a crescut cu aproximativ 8% față de aceeași perioadă din 2025. Cei mai mulți au venit din Italia, Republica Moldova și Israel.

Hotelurile de 4 și 5 stele, cele mai căutate

În medie, turiștii au petrecut aproape două zile în unitățile de cazare. Românii au stat mai puțin, aproximativ 1,8 zile, în timp ce turiștii străini au rămas puțin mai mult, în jur de 2,2 zile.

Puțin peste 20% din locurile de cazare au fost ocupate în luna ianuarie. Hotelurile au avut cel mai mare grad de ocupare, de 27,9%, iar unitățile de 4 și 5 stele au avut cea mai mare ocupare, între aproximativ 29% și 31%.

București și Brașov, în topul preferințelor

Hotelurile din marile orașe și din zonele turistice importante au rămas principalele puncte de atracție. Cei mai mulți turiști au ales să se cazeze în București, urmat de Brașov și Prahova. Aceleași zone se află pe primele locuri și în ceea ce privește numărul de nopți petrecute de turiști.

Recomandarea video

Cum l-a transformat Oana Lasconi pe dictatorul criminal Ali Khamenei într-un ”lider feminist și moral” pe Instagram: Relativizarea masacrelor din “perspectivă marxistă”, cu retorică violentă și teorii ale conspirației
G4Media
Un client a comandat un BOLT din București în Poiana Brașov. Cât a plătit pentru cursa de 191 km
Gandul
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Libertatea
Zodia care poate avea mari probleme de sănătate în luna mai. Neti Sandu: „Faceți un control!”
CSID
SUV-ul care trebuia să ajungă în Iran: cum s-a născut Mercedes-Benz G-Class
Promotor