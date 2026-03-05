Turiști în scădere în luna ianuarie: Indice de utilizare a locurilor de cazare de 20%

785.800 de persoane, cu 7,3% mai puține decât în ianuarie 2025, au sosit în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, în luna ianuarie 2026.

Din numărul total de sosiri, 81,6% reprezintă turiști români, iar restul turiști străini.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în luna ianuarie 2026 au însumat 1.486.300, în scădere cu 8,5% faţă de cele din luna ianuarie 2025. 78,2% dintre turiști au fost români.

Durata medie a şederii în luna ianuarie 2026 a fost de 1,8 zile la turiştii români și de 2,2 zile

la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna ianuarie 2026 a fost de 20,4%

din total, în scădere cu 2,4 puncte procentuale faţă de luna ianuarie 2025.

Pe judeţe, s-au înregistrat valori mari în Municipiul Bucureşti (124.000 persoane), Braşov (122.100 persoane) și Prahova (49.900 persoane).

În ceea ce privește numărul turiștilor străini, cei mai mulți au provenit din Italia (17.300 persoane), Republica Moldova (11.300 persoane) și Israel (11.000 persoane).