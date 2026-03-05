Prima pagină » Economic » Turiști în scădere în luna ianuarie: Indice de utilizare a locurilor de cazare de 20%

Turiști în scădere în luna ianuarie: Indice de utilizare a locurilor de cazare de 20%

Numărul de turiști sosiți în unitățile de cazare din țară a scăzut în ianuarie, iar indicele de utilizare a locurilor de cazare a fost de doar 20%, potrivit datelor prezentate joi de INS.
sursa foto: pixabay
Cosmin Pirv
05 mart. 2026, 09:35, Economic

785.800 de persoane, cu 7,3% mai puține decât în ianuarie 2025, au sosit în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat, în luna ianuarie 2026.

Din numărul total de sosiri, 81,6% reprezintă turiști români, iar restul turiști străini.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică, în luna ianuarie 2026 au însumat 1.486.300, în scădere cu 8,5% faţă de cele din luna ianuarie 2025. 78,2% dintre turiști au fost români.

Durata medie a şederii în luna ianuarie 2026 a fost de 1,8 zile la turiştii români și de 2,2 zile
la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna ianuarie 2026 a fost de 20,4%
din total, în scădere cu 2,4 puncte procentuale faţă de luna ianuarie 2025.

Pe judeţe, s-au înregistrat valori mari în Municipiul Bucureşti (124.000 persoane), Braşov (122.100 persoane) și Prahova (49.900 persoane).

În ceea ce privește numărul turiștilor străini, cei mai mulți au provenit din Italia (17.300 persoane), Republica Moldova (11.300 persoane) și Israel (11.000 persoane).

