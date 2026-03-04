Rata şomajului în luna ianuarie 2026 a scăzut ușor față de sfârșitul anului 2025

Rata şomajului în formă ajustată sezonier a fost în ianuarie 2026 de 6%.

Numărul şomerilor estimat pentru prima lună a anului a fost de 490.500 de persoane, în scădere față de decembrie (498.500), dar și față de ianaurie 2025 (494.700 persoane).

Pe sexe, rata şomajului la bărbați a depăşit-o cu 0,1 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind 6,0% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,9% în cazul persoanelor de sex feminin.

INS atrage atenția asupra nivelului ridicat, de 28,2%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada octombrie – decembrie 2025.