Ștefan Radu Oprea: constatăm o scădere a cifrei de afaceri în termeni reali cu 2,6%. Avem nevoie de planul de relansare economică

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), a afirmat, vineri, că este nevoie de „planul de relansare economică”, invocând faptul că, deși INS arată o creștere nominală a cifrei de afaceri în industrie în 2025 față de 2024, majorarea prețurilor ar indica o scădere în termeni reali.
20 feb. 2026, 17:51, Politic

„INS (Institutul National de Statistică) a publicat astăzi noi date despre economie. Primul comunicat vorbește despre creșterea cifrei de afaceri în industrie, 2025 comparativ cu 2024, de 3,2%”, a scris Ștefan Radu Oprea într-o postare pe Facebook.

„Ar putea părea o știre bună, dar când o corelăm cu creșterea prețurilor produselor industriale în 2025 comparativ cu 2024, care a fost de 6%, constatăm o scădere a cifrei de afaceri în termeni reali cu 2,6%”, a adăugat secretarul general al Guvernului.

Oprea a subliniat că puterea de cumpărare „a scăzut în mod real” atunci când este analizată relația dintre creșterea salariului mediu și inflație.

„Avem nevoie de planul de relansare economică”, a mai transmis acesta.

