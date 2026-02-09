Prima pagină » Economic » INS: Deficitul balanţei comerciale în anul 2025 a fost cu 2% mai mic decât cel din anul precedent

INS: Deficitul balanţei comerciale în anul 2025 a fost cu 2% mai mic decât cel din anul precedent

Deficitul balanţei comerciale a României în anul 2025 a fost de 32,7 miliarde de euro, mai mic cu 673 de milioane de euro, adică 2%, față de cel înregistrat în anul 2024, arată datele publicate luni de INS.
INS: Deficitul balanţei comerciale în anul 2025 a fost cu 2% mai mic decât cel din anul precedent
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
09 feb. 2026, 09:45, Economic

În anul 2025, exporturile au însumat 96,6 de miliarde de euro, iar importurile 129,3 miliarde de euro.

Astfel, potrivit statisticilor oficiale, exporturile au crescut cu 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu anul 2024.

În anul 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,6% la export şi 36,8% la import) şi alte produse manufacturate) (26,6% la export şi 28,1% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în anul 2025 a fost de 68,9 miliarde de euro la expedieri şi de 93,2 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,3% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în anul 2025 a fost de 27,6 miliarde de euro la exporturi şi de 36,1 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,7% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.

Recomandarea video

Fenomenala diaree de idei prin care două judecătoare au scos-o dintr-un dosar de corupție pe Raluca Moroșanu: „Judecătorul trebuie să fie om, să aibă empatie față de inculpat””
G4Media
2.000 lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie. Cine se încadrează
Gandul
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
Cum a blocat Elon Musk ofensiva rusă în Ucraina. Un comandant ucrainean descrie efectele deciziei asupra soldaților Moscovei: „Sunt ca niște pisoi orbi”
Libertatea
Care este cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de diabet
CSID
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor