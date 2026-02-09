INS: Deficitul balanţei comerciale în anul 2025 a fost cu 2% mai mic decât cel din anul precedent

În anul 2025, exporturile au însumat 96,6 de miliarde de euro, iar importurile 129,3 miliarde de euro.

Astfel, potrivit statisticilor oficiale, exporturile au crescut cu 4,2%, iar importurile au crescut cu 2,6%, comparativ cu anul 2024.

În anul 2025, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (46,6% la export şi 36,8% la import) şi alte produse manufacturate) (26,6% la export şi 28,1% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în anul 2025 a fost de 68,9 miliarde de euro la expedieri şi de 93,2 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 71,3% din total exporturi şi 72,1% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în anul 2025 a fost de 27,6 miliarde de euro la exporturi şi de 36,1 miliarde de euro la importuri, reprezentând 28,7% din total exporturi şi 27,9% din total importuri.