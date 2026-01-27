Cum a redus Guvernul Bolojan deficitul bugetar la jumătate în anul 2025

Practic, guvernul Bolojan a trecut, contabilicește, împrumuturile pierdute din PNRR la venituri, ceea ce a generat un plus de 10 mld. lei, 2 miliarde de euro, adică peste 0,5% din PIB. Fără acest artificiu contabil, deficitul bugetar cash al României ar fi fost de 8,15% din PIB și nu 7,65%, notează Gândul.

Marți, reprezentanții Guvernului Bolojan s-au întâlnit cu oficialii agenției de rating Fitch, unde subiectul central al discuției a fost situația din finanțele țării. În acest context, execuția bugetară publicată de Finanțe, marți, a fost documentul principal pe care analiștii Fitch l-au analizat și la categoria: „Sume aferente asistenței financiare nerambursabile alocate pentru PNRR”, au putut vedea că numai în luna decembrie au existat încasări cât în celelalte 11 luni din an, ceea ce ridică semne de întrebare uriașe.

În 31 iulie 2025, ministrul Investițiilor, Dragoș Pîslaru, anunța că România a finalizat negocierea PNRR și că cel puțin 7 miliarde de euro vor fi trecute de la componenta de împrumuturi din PNRR, la componenta granturi din fonduri de coeziune.

Acesta a fost momentul în care se știa deja – sau ar fi trebuit să se știe, că o parte din aceste fonduri vor fi înregistrate și la venituri. Practic, aceste fonduri pierdute ar fi urmat să se regăsească în cheltuielile statului dar, atunci când acestea trec de la PNRR la fondurile de coeziune la granturi apoi în execuția bugetară, se vor regăsi atât la venituri, cât și la cheltuieli. Astfel, impactul pe buget este 0, iar Guvernul Bolojan, deși a pierdut bani din PNRR, s-a lăudat cu o reducere a deficitului bugetar.

Culmea, Ministerul de Finanțe recunoaște scamatoria tocmai în nota care însoțește execuția bugetară oficială, pe anul 2025.

