Hubert Thuma: Bugetul mă nemulțumește. Încurajez parlamentarii din Ilfov să inițieze amendamente

Reacția lui Thuam vine după ce publicația G4Media a publicat un mesaj intern din cadrul Partidului Național Liberal în care îl critică pe premierul Bolojan pentru alocarea bugetare pentru județul Ilfov, subliniind că publicația a „interpretat, în nota manipulatoare obișnuită”, mesaj lui.

Liderul liberal din Ilfov a subliniat lipsa de dialog în adoptarea bugetului, și-a arătat nemulțumirea față de proiect și a făcut apel la parlamentarii din Ilfov, „indiferent de partid”, pentru depunerea de amendamente la buget.

„Lipsa de consultare internă. S-a tot discutat despre un Buget integrat București-Ilfov asupra căruia să avem o discuție. Numai că întâlnirea nu a mai avut loc și a trebuit să apelez la un mesaj intern. Evident că formula de Buget mă nemulțumește. 130.000 de ilfoveni plătesc impozit în București – în acte 1,2 miliarde lei (raportat la numărul real de locuitori – aproape 3 miliarde lei). Marii contribuabili au achitat TVA de 1,3 miliarde euro, din care la Consiliul Județean s-au întors 900.000 de euro. Îi încurajez pe parlamentarii de Ilfov, indiferent de partid, cu atât mai mult pe cei din PNL, să inițieze amendamente la Buget în folosul comunităților noastre. Este o procedură democratică și firească”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Thuma.

„Cred că PNL trebuie să revină la lucrurile care îl definesc: investiții, taxare mică, sprijin pentru clasa de mijloc, ajutor pentru dezvoltarea comunităților locale”, a mai punctat preșdeintele CJ Ilfov.

Hubert Thuma, președintele PNL Ilfov, este considerat unul dintre principalii contestatari ai lui Ilie Bolojan în interiorul partidului, iar potrivit unei surse G4Media din PNL, „Hubert Thuma își coordonează mișcările politice cu liderii PSD, iar ținta este debarcarea lui Ilie Bolojan”.