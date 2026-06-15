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„Nu mă simt trădător. Am conștiința împăcată”. Adrian Veștea, despre desemnarea sa ca premier

Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat că are „conștiința împăcată” și că nu se simte „trădător”, referitor la numirea sa drept prim-ministru.
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Ioana Târziu
15 iun. 2026, 14:49, Politic
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Invitat luni la Digi 24, premierul desemnat Adrian Veștea a fost întrebat care este, în opinia sa, definiția trădării.

„Nu aș vrea să mă apuc să fac comentarii referitore la acest termen”, a fost răspunsul său.

Veștea a precizat că „ trebuie să vorbim despre responsabilitate și despre rolul pe care îl avem noi ca și politicieni. A sta cu mâinile în sân și a nu lua nicio decizie nu cred că este demn pentru niciun om politic. Noi trebuie să ne asumăm decizii, să fim în măsură să le facem și în felul acesta să ducem țara înainte”.

Premierul desemnat a adăugat că „în momentul în care am luat această decizie, am considerat că este de datoria mea, ca cetățean român, ca un om care în decursul timpului a îndeplinit diverse poziții în statul român să-și asume această poziție”. 

„Mi-am asumat-o am conștiința împăcată”, a menționat Veștea. „Nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care a tratat momentul respectiv cu responsabilitate”, a mai precizat acesta.

„Vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României”, a concluzionat politicianul.

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