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Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la 31 august. Continuă lucrările de protecție a versanților în Defileul Oltului

Restricțiile de circulație pe DN 7, în zona Defileului Oltului, vor fi menținute și pe parcursul lunii august, în contextul continuării lucrărilor de protecție a versanților.
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Oana Antipa
30 iul. 2026, 14:43, Social
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Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova anunță că intervențiile sunt necesare pentru eliminarea riscului de căderi de pietre și pentru creșterea siguranței participanților la trafic.

Lucrările continuă pe mai multe sectoare ale DN 7

Potrivit DRDP Craiova, echipele de intervenție montează plase de siguranță și bariere de retenție pe versanții aflați de-a lungul DN 7, între Călimănești și Câinenii Mari, într-o zonă caracterizată de formațiuni stâncoase friabile și instabile.

Lucrările nu pot fi suspendate înainte de finalizarea operațiunilor de punere în siguranță a versanților, deoarece există riscul desprinderii unor blocuri de piatră care ar putea provoca accidente grave.

Restricțiile au fost prelungite până la sfârșitul lunii august

În baza avizului emis de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Rutieră, restricțiile de circulație vor fi aplicate în perioada 1 – 31 august 2026.

Măsurile vizează următoarele sectoare ale DN 7: km 198+200 – 207+000, km 216+000 – 219+000 și km 224+000 – 227+300.

În schimb, sectorul cuprins între km 228+000 și km 233+200 a fost exceptat de la restricții, după finalizarea lucrărilor de rănguire și protecție a versanților.

Camioanele de peste 7,5 tone nu vor putea circula

Restricțiile vor fi în vigoare de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30, în timp ce duminica și în zilele de sărbătoare legală circulația se va desfășura fără aceste limitări.

Pe durata intervențiilor, autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone nu vor putea circula pe sectoarele afectate.

Pentru vehiculele cu masa de până la 7,5 tone, circulația va putea fi restricționată sau chiar oprită temporar, în funcție de etapa lucrărilor și de condițiile din teren.

Trafic dirijat și opriri temporare

În zonele unde se lucrează, circulația se desfășoară alternativ, pe un singur sens, fiind dirijată de piloți de trafic. În anumite etape ale intervențiilor, autoritățile avertizează că pot fi instituite opriri temporare ale circulației pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.

DRDP Craiova le recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat pe teren, subliniind că măsurile au ca obiectiv prevenirea căderilor de pietre și protejarea participanților la trafic pe unul dintre cele mai dificile sectoare montane ale rețelei naționale de drumuri.

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