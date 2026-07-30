Colegiul Medicilor Stomatologi cere fundamentarea pe date a cifrei de școlarizare. Tinerii reclamă dificultăți în găsirea unui loc de muncă

Grupul de lucru ar avea rolul de a fundmenta deciziile pe indicatori obiectivi privind necesarul de specialiști și capacitatea pieței muncii. Demersul este susținut de un raport al organizației și de rezultatele Barometrului CMSR Young, care indică dificultăți tot mai mari de integrare profesională în rândul tinerilor medici stomatologi.

CMSR: România formează disproporționat de mulți absolvenți

Potrivit Colegiului Medicilor Stomatologi, România pregătește anual aproximativ 15% dintre absolvenții de medicină dentară ai Uniunii Europene, deși populația țării reprezintă mai puțin de 4% din populația totală a blocului comunitar.

Organizația profesională afirmă că această situație impune o analiză a numărului de locuri finanțate în universitățile de profil, astfel încât oferta educațională să fie corelată cu necesarul real de resursă umană și cu posibilitățile de angajare ale absolvenților.

Raport: România nu se confruntă cu un deficit de medici stomatologi

Într-o adresă transmisă premierului Ilie Bolojan, CMSR invocă concluziile unui raport publicat în luna martie, potrivit căruia România nu înregistrează un deficit de medici stomatologi.

Conform documentului, în ultimul deceniu numărul medicilor stomatologi a crescut cu aproximativ 50%, în timp ce populația țării s-a redus cu 4,7%. Organizația estimează că, în prezent, există un excedent de aproximativ 40% de medici stomatologi, ceea ce ridică semne de întrebare privind eficiența utilizării fondurilor publice pentru formarea unui număr tot mai mare de absolvenți.

Barometrul CMSR Young: dificultăți de integrare pentru tinerii medici

Datele unui sondaj realizat de CMSR în rândul medicilor stomatologi cu vârsta de până la 35 de ani indică probleme de integrare pe piața muncii.

Potrivit rezultatelor, 82% dintre respondenți consideră că numărul ridicat de absolvenți îngreunează accesul la profesie, iar 64% spun că întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Totodată, 17% dintre participanți afirmă că iau în calcul plecarea din România.

Accent pe accesul la servicii, nu pe numărul de absolvenți

Președintele CMSR, dr. Florin Lăzărescu, susține că principala problemă a sistemului nu este lipsa medicilor stomatologi, ci accesul inegal al populației la serviciile de medicină dentară.

Potrivit acestuia, resursele publice ar trebui orientate către extinderea finanțării serviciilor stomatologice prin sistemul de asigurări de sănătate, stimularea practicii în mediul rural și dezvoltarea programelor de prevenție și educație pentru sănătatea orală.

CMSR propune un grup de lucru interinstituțional

Colegiul solicită constituirea unui grup de lucru din care să facă parte reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării, ai CMSR și ai altor instituții relevante.

Obiectivul ar fi elaborarea unei metodologii naționale prin care cifra de școlarizare în medicina dentară să fie stabilită pe baza unor indicatori precum distribuția teritorială a medicilor, nevoile reale ale populației și capacitatea de absorbție a pieței muncii.

Organizația subliniază că majorarea numărului de absolvenți nu garantează automat un acces mai bun al populației la servicii stomatologice și că sunt necesare politici publice orientate spre reducerea dezechilibrelor teritoriale și creșterea accesibilității serviciilor.