Este sigur să îți încarci dosarul medical în ChatGPT? Răspunsul specialiștilor

Experții spun că astfel de instrumente pot fi utile pentru înțelegerea informațiilor medicale, dar nu trebuie să înlocuiască medicul și nici să fie folosite fără a lua în calcul riscurile legate de confidențialitatea datelor, arată CNN.

Ce poate face AI cu dosarul tău medical – principalele riscuri

Noile funcții permit utilizatorilor să încarce rezultate ale analizelor, scrisori medicale sau informații din aplicațiile de monitorizare a sănătății. Inteligența artificială poate explica pe înțelesul tuturor termenii medicali, poate rezuma istoricul unui pacient, evidenția modificările apărute în timp și chiar oferi recomandări generale privind alimentația sau întrebările care ar trebui adresate medicului.

Specialiștii atrag atenția că informațiile medicale sunt printre cele mai sensibile date personale. Deși companiile care dezvoltă astfel de sisteme afirmă că datele sunt criptate și nu sunt folosite pentru antrenarea modelelor AI, unii experți consideră că utilizatorii ar trebui să rămână prudenți până când vor exista reguli mai clare privind protecția acestor informații.

Atenție: AI poate greși

Medicii subliniază că inteligența artificială poate oferi răspunsuri convingătoare chiar și atunci când acestea sunt incorecte. Studii recente au arătat că unele sisteme AI pot subestima gravitatea unor simptome și pot rata situații care necesită prezentarea de urgență la spital. Din acest motiv, recomandările generate de AI trebuie verificate și nu ar trebui folosite pentru luarea unor decizii medicale importante fără consultarea unui specialist.

Cum recomandă experții să folosești AI

Medicii consideră că inteligența artificială poate fi un instrument util dacă este folosită responsabil pentru a înțelege mai bine analizele și documentele medicale saupentru a pregăti diverse întrebări înaintea consultației. Ei mai recomandă folosirea aplicației pentru a rezuma informațiile medicale. În schimb, dacă simptomele sunt severe sau există suspiciunea unei urgențe medicale, recomandarea este clară: utilizatorii trebuie să se adreseze imediat unui medic sau unui serviciu de urgență, fără a aștepta răspunsul unui chatbot.