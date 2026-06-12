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Noi restricții pe Valea Oltului. Lucrările de pe DN7 continuă până la jumătatea lunii iulie

Șoferii care tranzitează Valea Oltului trebuie să se pregătească pentru restricții suplimentare de trafic. Poliția Română anunță că lucrările de întreținere și consolidare de pe DN7 vor continua și în perioada următoare.
Noi restricții pe Valea Oltului. Lucrările de pe DN7 continuă până la jumătatea lunii iulie
Sursa foto: Facebook/DRDP Craiova
Oana Antipa
12 iun. 2026, 21:31, Social
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Potrivit Centrului INFOTRAFIC, în perioada 12-25 iunie vor fi efectuate lucrări de întreținere la pasajul peste Râul Vadului, situat pe DN7, între Râmnicu Vâlcea și Sibiu.

Pe durata intervențiilor, circulația se va desfășura alternativ, pe un singur sens de mers. Traficul va fi dirijat cu piloți sau prin semafoare electrice.

Autoritățile avertizează că în zonă pot apărea întârzieri, mai ales în intervalele cu trafic intens.

Restricțiile de pe Valea Oltului, prelungite cu încă 30 de zile

De asemenea, restricțiile instituite pe sectorul DN7 cuprins între localitățile Călimănești și Câinenii Mari au fost prelungite până la 15 iulie.

Măsura a fost luată pentru continuarea lucrărilor de stabilizare a versanților din apropierea șoselei. Intervențiile includ îndepărtarea materialului instabil, montarea plaselor de protecție și consolidarea zonelor cu risc de căderi de pietre.

Pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține interdicția de circulație de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30.

Celelalte categorii de vehicule pot circula, însă în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de lucrări.

Recomandări pentru șoferi

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență și să respecte semnalizarea temporară instalată în zonele afectate.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să evite manevrele riscante și să ia în calcul timpi suplimentari de deplasare pe una dintre cele mai circulate rute dintre sudul și centrul țării.

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