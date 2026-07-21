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Lucrări pe Valea Oltului după tragedia provocată de o stâncă căzută pe DN7

Lucrările de punere în siguranță a versanților continuă pe DN7 - Valea Oltului, între Călimănești și Câineni, în contextul riscului de căderi de pietre pe carosabil.
Lucrări pe Valea Oltului după tragedia provocată de o stâncă căzută pe DN7
Sursa foto: DRDP Craiova/ captură video Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
21 iul. 2026, 17:27, Social
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Lucrările de punere în siguranță a versanților continuă pe DN7 – Valea Oltului, între Călimănești și Câineni, în contextul riscului de căderi de pietre pe carosabil.

Intervențiile au loc după tragedia produsă, marți, între Boița și Lazaret, unde o stâncă desprinsă de pe versant a căzut peste o mașină aflată în trafic. Un bărbat de aproximativ 65 de ani a murit în urma incidentului.

Potrivit DRDP Craiova, echipele execută lucrări de rănguire a versanților și montează plase de protecție pentru reducerea riscului de căderi de pietre.

Circulația se desfășoară dirijat în zona lucrărilor, iar șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și indicațiile personalului din teren

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