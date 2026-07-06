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Lucrări de asfaltare pe Podul Suspendat peste Dunăre, în zona Brăila

Atenție șoferi! În aceste zile se va lucra la asfaltarea podului suspendat peste Dunăre, în zona Brăila. Anunțul a fost dat, luni, de DRDP Buzău.
Lucrări de asfaltare pe Podul Suspendat peste Dunăre, în zona Brăila
Sursă foto: Facebook / DRDP Buzău
Daiana Rob
06 iul. 2026, 13:55, Social
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Lucrările se vor desfășura în perioada 6 – 10 iulie. Luni, 6 iulie, se lucrează în zona rostului de la Jijila. 

Marți, 7 iulie, lucrările de asfaltare continuă în zona rostului de la Brăila, infomează DRDP Buzău.

După executarea unei porțiuni limitate de asfalt drenant, în zilele de 9 și 10 iulie va fi așternut stratul de uzură.

„Participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor”, informează DRDP Buzău. 

 

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