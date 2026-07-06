Lucrări de asfaltare pe Podul Suspendat peste Dunăre, în zona Brăila

Lucrările se vor desfășura în perioada 6 – 10 iulie. Luni, 6 iulie, se lucrează în zona rostului de la Jijila.

Marți, 7 iulie, lucrările de asfaltare continuă în zona rostului de la Brăila, infomează DRDP Buzău.

După executarea unei porțiuni limitate de asfalt drenant, în zilele de 9 și 10 iulie va fi așternut stratul de uzură.

„Participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor”, informează DRDP Buzău.