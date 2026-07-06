Gigant din IT, acuzat de BNS că a concediat lideri sindicali și a blocat negocierile colective

„Blocul Național Sindical (BNS) atrage atenția opiniei publice și autorităților competente asupra conduitei Oracle Global Services Romania S.R.L., entitatea din România a grupului global Oracle, în raport cu organizația sindicală constituită de angajații săi, respectiv Sindicatul Angajaților Oracle din România, organizație membră a Federației Sindicatelor din Tehnologia Informației – FSTI, federație afiliată Blocului Național Sindical”, a transmis BNS, luni, într-un comunicat.

Potrivit BNS, organizația sindicală a solicitat în repetate rânduri, începând din iulie 2025, inițierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

„În total, pe parcursul a aproape un an, au fost transmise șase notificări formale, fără ca angajatorul să convoace efectiv părțile la negociere, să propună o dată pentru prima ședință sau să pună la dispoziția organizației sindicale informațiile necesare desfășurării procesului de negociere colectivă”, afirmă BNS.

Răspunsul primit din partea companiei

Sindicaliștii susțin că singurul răspuns substanțial primit din partea companiei a venit în mai 2026 și s-a limitat la precizarea că „poziția angajatorului nu ar constitui un refuz”.

„Cu toate acestea, răspunsul nu a fost urmat de niciun demers concret pentru deschiderea negocierilor colective și a conținut inclusiv o denumire eronată a organizației sindicale, aspect care confirmă superficialitatea cu care compania tratează interlocutorul sindical și drepturile colective ale propriilor angajați”, se mai arată în comunicat.

BNS precizează că situația a fost sesizată Inspectoratului Teritorial de Muncă București, iar ulterior și Inspecției Muncii. De asemenea, cazul a fost adus în atenția vicepreședintei Comisiei Europene, Roxana Mânzatu.

Sindicaliștii fac o comparație cu alte țări

Sindicaliștii au observat că, „în state precum Spania, Franța, Italia, Germania, Austria, Olanda și Belgia, conform informațiilor disponibile la nivelul structurilor sindicale europene, angajații Oracle beneficiază de contracte colective de muncă negociate, iar în unele cazuri aceste contracte sunt publice. În acest context, tratamentul aplicat angajaților Oracle din România, prin blocarea efectivă a accesului la negociere colectivă, în special într-o perioadă marcată de restructurări masive, reprezintă o diferență de tratament inadmisibilă față de salariații Oracle din alte state membre ale Uniunii Europene”.

Sindicatul reclamă și faptul că, în toamna anului 2025, compania a concediat colectiv peste 400 de angajați.

„În locul unui cadru colectiv transparent și negociat, compania a recurs la acorduri individuale condiționate de semnătură, practică ce limitează posibilitatea unei reacții colective și este incompatibilă cu principiile dialogului social consacrate de legislația română, de legislația europeană și de standardele internaționale ale muncii”, susține BNS.

Concedierea președintelui și vicepreședintelui sindicatului

Totodată, organizația sindicală afirmă că „președintele și vicepreședintele Sindicatului Angajaților Oracle din România au fost concediați la numai șase zile de la înregistrarea organizației sindicale, existând litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată în legătură cu aceste concedieri”.

„Această succesiune de evenimente ridică semne serioase de întrebare cu privire la respectarea libertății sindicale, a dreptului de asociere și a protecției reprezentanților aleși ai salariaților”, transmite BNS.

BNS cere Inspecției Muncii și Ministerului Muncii să verifice situația și să ia măsurile necesare.

„BNS solicită, totodată, Oracle Global Services Romania S.R.L. să respecte fără întârziere obligațiile care îi revin potrivit legislației române și europene privind dialogul social, informarea și consultarea angajaților, libertatea sindicală și negocierea colectivă. BNS reafirmă că dialogul social nu este o opțiune discreționară a angajatorului, ci o obligație legală și o condiție esențială pentru relații de muncă echilibrate, transparente și conforme cu standardele europene”.