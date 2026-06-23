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BNS cere interzicerea testelor poligraf la angajare și sancționarea angajatorilor care le folosesc

Blocul Național Sindical (BNS) solicită interzicerea utilizării testelor poligraf în procesele de recrutare și introducerea de sancțiuni pentru angajatorii care condiționează angajarea de acceptarea detectorului de minciuni.
BNS cere interzicerea testelor poligraf la angajare și sancționarea angajatorilor care le folosesc
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
23 iun. 2026, 12:38, Social
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Sindicaliștii susțin că această practică încalcă drepturi fundamentale, inclusiv dreptul la viață privată garantat de Constituția României și Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și depășește cadrul legal al procesului de recrutare.

Organizația sindicală arată că, în ultimele săptămâni, au fost semnalate tot mai multe cazuri în care candidați la angajare au reclamat că li s-a solicitat să accepte testarea cu poligraful ca etapă de recrutare.

Utilizarea testului poligraf încalcă flagrant principiul nediscriminării, prevăzut și sancționat de art. 5 din Codul Muncii. Condiționarea accesului la un loc de muncă de acceptarea unei astfel de testări creează un tratament diferențiat între candidați pe criterii care nu au legătură cu aptitudinile profesionale sau cu capacitatea de a îndeplini atribuțiile postului”, arată BNS.

BNS mai susține că legislația muncii permite angajatorilor să solicite doar informații relevante pentru verificarea aptitudinilor profesionale, iar testele poligraf depășesc acest cadru și ridică probleme de conformitate cu regulamentele privind protecția datelor cu caracter personal.

Sindicaliștii atrag atenția că refuzul unui candidat de a participa la o astfel de testare nu ar trebui să poată fi folosit ca motiv de excludere din procesul de recrutare.

În acest context, BNS cere Inspecției Muncii să verifice și să sancționeze utilizarea testelor poligraf în recrutare, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să analizeze legalitatea prelucrării datelor, iar Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării să evalueze posibilele practici discriminatorii. De asemenea, solicită ministerului Muncii modificări legislative pentru interzicerea expresă a acestei practici.

BNS invocă și dreptul constituțional la muncă și acces egal la ocuparea unui loc de muncă, subliniind că evaluarea candidaților trebuie să se bazeze pe competențe, experiență și calificări, nu pe metode considerate intruzive.

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