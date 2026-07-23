Toate cele cinci confederații sindicale cer retragerea proiectului noii Legi a salarizării: „Nu vom mai participa la nicio consultare”

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național solicită retragerea imediată a proiectului noii Legi a salarizării în sectorul public și anunță că se retrag din toate consultările privind actuala formă a actului normativ, pe care o consideră „defectuoasă” și lipsită de susținere din partea angajaților din sectorul bugetar.

Într-un comunicat comun transmis joi, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS) solicită partidelor parlamentare să oprească procedurile privind adoptarea proiectului și să reia procesul după învestirea unui Guvern cu puteri depline.

„Ne retragem din orice consultare”

„Vă informăm că ne retragem din orice consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate”, transmit, într-un comunicat, cele cinci organizații sindicale.

Sindicatele susțin că noua lege ar trebui elaborată într-un cadru de dialog social instituționalizat și estimează că un proiect „echilibrat, sustenabil și predictibil” poate fi realizat în cel mult șase luni, fără diminuarea veniturilor niciunei categorii de bugetari.

„Pretinsa reformă este, în realitate, un proiect defectuos”

În document, organizațiile sindicale critică în termeni duri forma actuală a proiectului, despre care afirmă că a generat deja proteste și tensiuni sociale.

„Pretinsa reformă care ni se propune astăzi este, în realitate, un proiect defectuos, care a generat deja tensiuni sociale grave și proteste. Aceasta este dovada clară că inițiativa nu beneficiază de consens și este respinsă tocmai de cei pe care îi afectează direct”, se arată în comunicat.

„Discursul public promovat în ultimele săptămâni reprezintă o gravă dezinformare”

Cele cinci confederații contestă și argumentul potrivit căruia adoptarea rapidă a legii ar fi necesară pentru ca România să încaseze fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit calculelor prezentate de sindicate, economiile înregistrate la buget în primele șase luni ale anului depășesc valoarea de aproximativ 770 de milioane de euro aferentă jalonului privind legea salarizării.

„Aceste date demonstrează că discursul public promovat în ultimele săptămâni, potrivit căruia România ar intra într-o criză majoră dacă nu ar încasa aproximativ 770 milioane de euro aferente jalonului privind Legea salarizării, reprezintă o gravă dezinformare a opiniei publice”, afirmă reprezentanții confederațiilor sindicale.

Cer retragerea imediată a proiectului

În acest context, organizațiile cer Guvernului interimar să renunțe la promovarea actualului proiect și să oprească ceea ce numesc „campania de dezinformare” privind impactul asupra finanțelor publice.

„Solicităm retragerea imediată a proiectului și reluarea întregului proces pe baze profesioniste, transparente și fundamentate”, transmit cele cinci confederații.

Sindicatele recomandă, totodată, partidelor parlamentare să prioritizeze celelalte reforme asumate prin PNRR care nu generează controverse majore și susțin că legea salarizării ar trebui lăsată în responsabilitatea unui Guvern rezultat în urma unui proces politic stabil, capabil să organizeze consultări reale cu partenerii sociali.

Comunicatul este semnat de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, Cartel ALFA, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical, cele cinci organizații reprezentative la nivel național.