Sindicaliștii din Educație refuză să participe la discuţiile pe tema noii legi a salarizării: Nu vom gira cu prezența noastră un simplu exercițiu de imagine

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” au anunțat joi, într-un comunicat de presă comun, că nu vor da curs discuțiilor programate astăzi la Ministerul Muncii pe tema noii legi a salarizării.

Cele trei federații afirmă că nu doresc să legitimeze prin prezența lor o consultare pe care o consideră lipsită de substanță.

„Nu vom gira cu prezența noastră un simplu exercițiu de imagine. Cele trei federații și-au transmis deja punctul de vedere comun, fundamentat și detaliat, în cadrul discuțiilor anterioare. Nu putem valida soluții conjuncturale sau ajustări minimale care nu răspund în mod real problemelor semnalate. În contextul în care Guvernul și ministrul Muncii ne-au transmis deja, sec și cinic, că mai mult de atât nu se poate, participarea noastră la întâlnirea de astăzi ar fi complet inutilă, servind strict intereselor de imagine publică ale guvernanților”, se arată în comunicatul de presă emis de cele trei federații sindicale.

Sindicaliștii din Educație acuză Guvernul că încalcă angajamentele asumate după greva generală din 2023

Acestea acuză faptul că actualul proiect al legii salarizării încalcă actele normative adoptate de Guvern după încheierea grevei generale din educație din 2023 și susțin că Executivul nu își respectă angajamentele asumate față de angajații din sistem.

„Atragem atenția că actualul proiect de lege încalcă flagrant tocmai actele normative adoptate de Executiv odată cu finalizarea grevei generale din anul 2023. Este o dovadă de ipocrizie și o desconsiderare totală a angajamentelor luate în fața societății. Ceea ce face Guvernul astăzi nu este doar o încălcare a legii, ci o abandonare directă a întregului sistem educațional, dovedind încă o dată că pentru actualul Executiv educația nu reprezintă o prioritate”, mai spun sindicaliștii din Educație.

În plus, cele trei federații solicită Parlamentului să respingă actualul proiect de lege sau să promoveze o variantă care să reflecte importanța activității desfășurate de personalul din educație.

„Parlamentarii României trebuie să opteze între două variante: să refuze inițierea acestui pseudo-proiect al legii salarizării sau să promoveze o lege sănătoasă, în care salariații din învățământ să fie poziționați conform importanței muncii depuse, așa cum a fost proiectul lucrat la Ministerul Muncii împreună cu reprezentanții Băncii Mondiale în anul 2024”, se mai arată în comunicatul comun.

Proiectul legii salarizării, blocat de Curtea de Apel București

Marți, judecătorii Curții de Apel au suspendat proiectul de lege al salarizării personalului plătit din fondurile publice, la cererea Sanitas.

Astfel, proiectul publicat pe 17 iulie 2026 nu mai poate fi introdus sau dezbătut în Parlament. Judecătorii au reținut o vădită aparență de nelegalitate din cauza lipsei consultării reale. În plus, decizia obligă Guvernul să reia negocierile oficiale cu sindicatele din sistemul public.

Proiectul legii salarizării unitare reprezintă o reformă asumată de România prin PNRR.