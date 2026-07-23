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Carambol în Tulcea. O șoferiță s-a izbit de mai multe mașini. Un pasager, dus la spital

Miercuri, pe DN 22-E87 în localitatea Mineri, din Tulcea, s-a produs un carambol, în care au fost implicate trei autovehicule.
Carambol în Tulcea. O șoferiță s-a izbit de mai multe mașini. Un pasager, dus la spital
Sursă foto: Hepta. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
23 iul. 2026, 11:09, Social
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Potrivit polițiștilor, o femeie aflată la volanul unei autoutilitare cu semiremorcă s-a izbit de o mașină aflată în coloană. Incidentul s-a petrecut din cauza nepăstrării distanței de siguranță.

Mașina a fost proiectată într-o a doua, aflată în aceeași coloană.

În urma accidentului, un pasager aflat într-una dintre cele trei mașini a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferii implicați în accident nu consumaseră alcool și nici droguri. Toți aveau permise de conducere valabile, potrivit IPJ Tulcea.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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