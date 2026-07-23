Peste 25.000 de copii se nasc prematur anual în România / Unul din trei poate dezvolta bronhodisplazie pulmonară

Peste 25.000 de copii se nasc prematur în România, în fiecare an, iar aproximativ unul din trei dintre aceștia poate dezvolta bronhodisplazie pulmonară, cea mai frecventă boală pulmonară cronică asociată prematurității.

Avertismentul este transmis de dr. Marta Galfi, medic rezident în Pneumologie Pediatrică, care atrage atenția asupra importanței monitorizării și îngrijirii acestor copii.

Bronhodisplazia pulmonară apare deoarece plămânii copilului nu au avut suficient timp să se dezvolte complet înainte de naștere.

Riscul apariției bolii crește odată cu gradul de prematuritate

Specialiștii explică faptul că riscul de apariție a bolii crește odată cu gradul de prematuritate, fiind semnificativ mai mare în cazul prematurilor extremi, la care dezvoltarea pulmonară este întreruptă înainte de atingerea maturității.

Copiii diagnosticați cu această afecțiune pot avea dificultăți de respirație și, în unele cazuri, necesită administrarea de oxigen pentru o perioadă mai lungă după naștere.

Pe termen lung, aceștia sunt mai predispuși la infecții respiratorii, pot prezenta episoade repetate de respirație șuierătoare (wheezing), simptome asemănătoare astmului bronșic și pot obosi mai ușor în timpul efortului fizic.

Prognosticul e favorabil, cu câteva condiții

În formele severe ale bolii pot apărea complicații, precum hipertensiunea pulmonară, iar ritmul de creștere și dezvoltare al copilului poate fi mai lent comparativ cu cel al copiilor născuți la termen.

Cu toate acestea, medicii subliniază că prognosticul este favorabil în majoritatea cazurilor. Monitorizarea atentă de către medicul pediatru, neonatolog și pneumologul pediatru, respectarea schemei de vaccinare, prevenirea infecțiilor respiratorii, inclusiv a infecției cu virusul sincitial respirator (VSR), precum și evitarea expunerii la fumul de țigară și la alți poluanți contribuie semnificativ la dezvoltarea normală a acestor copii.

„Deși bronhodisplazia pulmonară poate avea efecte pe termen lung, majoritatea copiilor au o evoluție favorabilă atunci când beneficiază de monitorizare și îngrijire adecvată”, transmite dr. Marta Galfi, medic rezident Pneumologie Pediatrică.