Se anunță primele proteste față de proiectul noii legi a salarizării: „Forma publicată, departe de angajamentele și principiile discutate cu reprezentanții Guvernului”

Proiectul de lege privind noua lege a salarizării bugetare, prezentat luni de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a provocat nemulțumiri în rândul mai multor categorii profesionale. În aceste condiții, se anunță și primele acțiuni de protest în următoarea perioadă.
Protest al membrilor Federației Sanitas, 2024. Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
26 mai 2026, 20:18, Social
Sindicaliștii din Sănătate au criticat, marți, proiectul de lege privind noua lege a salarizării bugetare, subliniind că este „profund defavorabilă angajaților din sistemele publice de sănătate și asistență socială”.

Ei susţin că prin această nouă lege, pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea.

„Consiliul Național SANITAS s-a reunit astăzi în ședință de urgență, ca reacție la publicarea proiectului noii legi a salarizării unitare, iar concluzia este una fără echivoc: forma făcută publică reprezintă cea mai proastă variantă a viitoarei legi și este departe de angajamentele și principiile discutate cu reprezentanții guvernului în ultimele luni de negocieri. În loc să aducă majorări de venituri pentru angajații din sănătate și asistență socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariați, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea”, se arată în comunicatul SANITAS publicat marți pe Facebook.

Federația sindicală mai spune că proiectul noii legi a salarizării bugetare este inechitabil și evidențiază faptul că ar exista categorii de salariați care au fost omise.

„Această lege este inechitabilă. Nu tratează echilibrat categoriile profesionale și creează noi diferențe și noi nedreptăți în sistem. Mai mult, este o lege incompletă – există categorii de salariați care pur și simplu au fost omise. Diferența dintre ceea ce SANITAS a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătății și ceea ce este prezentat acum este majoră și greu de explicat”, se mai arată în comunicat.

Primele acțiuni de protest anunțate

În aceste condiții, SANITAS anunță începerea pregătirea acţiunilor sindicale de protest: joi, 28 mai, vor picheta Ministerul Muncii, iar pe 3 iunie vor fi în Piaţa Victoriei şi vor picheta Parlamentul.

„SANITAS solicită retragerea proiectului în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din Sănătate și din Asistență socială. Domnilor guvernanți, nu vă mai ascundeți după pseudo-motivații de tipul: ”dacă nu adoptăm legea în patru săptămâni, pierdem banii din PNRR”. Negociem pe acest subiect de doi ani și n-ați respectat niciuna dintre cele trei forme la care ați ajuns după discuțiile cu partenerii sociali”, mai spun sindicaliștii din Sănătate.

„Dacă forma actuală a proiectului de lege a salarizării unitare nu este retrasă și corectată conform ultimei forme negociate cu sindicatele din sectorul public, vom fi cu toții în stradă”, se arată în finalul comunicatului.

Noua lege a salarizării bugetare

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni, într-o conferință de presă, proiectul noii legi a salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Acest proiect prevede o reașezare a salariilor bugetarilor pe baza unei grile cu 12 grade salariale, coeficienți între 1 și 8 și o valoare de referință stabilită, pentru anul 2027, la 4.100 de lei. Actul normativ ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Salariile de bază, soldele, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului aferent funcției cu valoarea de referință.

Adoptarea legii este legată de un jalon din PNRR, cu termen de îndeplinire la 1 iulie 2026, de care depinde o tranșă de peste 700 de milioane de euro.

