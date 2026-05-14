O mașină a intrat într-o mulțime de protestatari anti guvern de la Belgrad. Un bătrân de 90 de ani a fost rănit

Incidentul a avut loc în timpul unui moment de reculegere de 16 minute organizat pentru comemorarea celor 16 persoane decedate în urma accidentului de la gara din Novi Sad, Serbia, când plafonul clădirii s-a prăbușit peste trecători, notează AFP.

Accidentul a devenit un simbol al manifestațiilor antiguvernamentale din țară.

Imaginile apărute în spațiul public arată un autovehicul care merge în marșarier un participant la protest, doborându-l la pământ.

🇷🇸 A car rammed into an anti-Vucic student protest in Serbia during a moment of silence, injuring an elderly man. Police reportedly arrested the driver 16 minutes after protesters surrounded him. He has been charged with attempted murder.pic.twitter.com/fbyEebFwsL — kos_data (@kos_data) May 14, 2026

În urma incidentului șoferul a fost reținut și arestat preventiv, fiind acuzat de „tentativă de omor calificat”.

În ultima perioada, mai mulți protestatari au fost atacați. În ianuarie 2025, mai multe persoane au fost grav rănite după ce o mașină a intrat într-un grup de studenți care blocau intersecții sau participau la marșuri de protest în Belgrad.

Într-unul dintre cazuri, o studentă a fost lovită violent de o mașină. Femeia care a lovit-o pe studentă a fost pusă sub acuzare pentru tentativă de omor, însă președintele Aleksandar Vučić, a grațiat-o.