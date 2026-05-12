Scandalul de corupție de la Kiev amenință planurile lui Zelenski privind aderarea rapidă la UE

Luni, procurorii l-au pus sub acuzare pe Andrii Iermak, considerat cândva unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Zelenski, pentru corupție și spălare de bani.

Într-un comunicat, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție au transmis că Iermak, demis de Zelenski în noiembrie din funcția de șef de cabinet, ar fi fost „membru al unui grup infracțional organizat” implicat în spălarea a 8,9 milioane de euro prin proiecte imobiliare de lux din apropierea Kievului.

Mișcarea vine după scurgerea în presă a unor transcrieri ale unor convorbiri telefonice care ar implica mai mulți consilieri din domeniul securității naționale și apropiați ai lui Zelenski în scheme de corupție, legate în principal de sectoarele energiei și apărării, dar și de o bancă recent naționalizată.

„Mă așteptam la asta”, a declarat pentru Politico Oleksi Goncearenko, unul dintre cei doi parlamentari din opoziție care au obținut și publicat transcrierile.

„Cred că instituțiile anticorupție au decis că trebuie să acționeze după publicarea înregistrărilor”, a adăugat Goncearenko, membru al partidului Solidaritatea Europeană, formațiune condusă de fostul președinte Petro Poroșenko.

Poroșenko spune că scandalul afectează integrarea europeană a Ucrainei

Scandalul are implicații importante pentru Ucraina, a declarat Poroșenko pentru Politico.

„Din păcate, astfel de scandaluri de corupție în timpul războiului creează probleme serioase pentru țară. Subminează capacitățile de apărare, afectează reputația internațională și, cu siguranță, nu ajută integrarea europeană”, a spus Poroșenko.

Toate persoanele puse sub acuzare au negat acuzațiile, fie public, fie în instanță, fie prin intermediul avocaților. Vorbind cu jurnaliștii la Kiev, luni, Iermak a declarat: „Când ancheta se va încheia, voi comenta. Nu am vile, am doar un apartament și mașina pe care o vedeți”.

Ancheta privind Energoatom și demisia lui Iermak

Scandalul a izbucnit în noiembrie, când instituțiile anticorupție din Ucraina au anunțat că investighează o presupusă schemă de deturnare a aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic și de la compania nucleară de stat Energoatom.

După aceste dezvăluiri, Zelenski l-a forțat pe Iermak să demisioneze. Până atunci, Iermak era considerat una dintre cele mai influente persoane din jurul președintelui ucrainean.

Iulia Mendel, fostă consilieră a lui Zelenski devenită critică a acestuia, a scris într-o postare pe Substack că înregistrările arată cum „un grup restrâns de persoane de la Kiev a transformat apărarea țării într-o afacere profitabilă”.

Marți, directorul NABU, Semen Krivonos, a declarat că Zelenski nu este vizat de nicio anchetă. Potrivit legislației ucrainene, un președinte aflat în funcție nu poate fi investigat penal.

Scandalul viner într-un moment sensibil pentru Ucraina, care încearcă să obțină o aderare accelerată la UE. Zelenski a cerut ca țara să fie admisă anul viitor, însă liderii europeni consideră acest obiectiv nerealist, având în vedere condițiile pe care Kievul trebuie să le îndeplinească, inclusiv în domeniul combaterii corupției.