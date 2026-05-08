Kaja Kallas, despre aderarea Republicii Moldova la UE: Trebuie să ne mișcăm rapid

„Nu am stabilit încă o dată, dar este clar că trebuie să acționăm rapid. De aceea cred și eu că ar trebui să acționăm cât timp nimeni nu este împotriva Moldovei, pentru că nu știi niciodată când apare un guvern care ar putea avea o problemă bilaterală”, a spus Kaja Kallas, într-o conferință de presă comună cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, notează Reuters

Oficialul european a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană nu va fi blocată de prezența trupelor ruse în Transnistria, punctând că o retragerea a acestora va fi cerută în cadrul unor negocieri de pace pentru finalizarea Războiului din Ucraina.

„Transnistria nu va deveni un obstacol pentru viitorul european al Republicii Moldova. Am propus cu câteva luni în urmă o listă de solicitări în schimbul ridicării sancțiunilor. În ceea ce privește R. Moldova, noi vom înainta solicitarea de a scoate trupele ruse din regiunea transnistreană”, spune Kallas, citată de TV8.

Totodată, șefa diplomației europene a anunțat că a propus statelor membre ale UE majorarea finanțării acordate Republicii Moldova.

„Prin Instrumentul european pentru pace am oferit deja 200 milioane de euro asistență. Am propus statelor membre să dubleze finanțarea anuală a Instrumentului cu 120 milioane de euro, cea mai mare asistență în cadrul instrumentului IEP care va fi oferit unei țări”, a mai spus Kallas.

Vizita oficialei europene la Chișinău are loc în contextul accelerării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

Țara a obținut statutul de candidat la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în 2023 statele membre au aprobat începerea negocierilor de aderare, iar în decembrie 2025, cele 27 de state membre ale UE și-au dat acordul pentru lansarea negocierilor tehnice.