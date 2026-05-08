Incendiu uriaș în zona Cernobîl după prăbușirea unei drone. Focul se extinde rapid în apropierea fostei centrale nucleare

Un incendiu de proporții a izbucnit în zona de excludere de la Cernobîl după prăbușirea unei drone în apropierea fostei centrale nucleare, au anunțat autoritățile ucrainene, citate de Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
08 mai 2026, 12:50, Știri externe
Pompierii încearcă să limiteze extinderea flăcărilor, în timp ce vântul puternic și terenul minat complică intervenția. Potrivit administrației rezervației naturale Cernobîl, incendiul se întindea vineri dimineață pe aproximativ 1.100 de hectare. Imagini publicate de serviciile de urgență din Ucraina arată coloane uriașe de fum alb ridicându-se deasupra pădurilor din zona contaminată radioactiv după accidentul nuclear din 1986. Autoritățile au precizat că focul a izbucnit joi „ca urmare a prăbușirii unei drone”, fără a indica însă proveniența acesteia, mai scrie Euronews.

Radiațiile sunt „în limite normale”

În ultimii ani, Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că pune în pericol instalațiile nucleare prin atacuri și operațiuni militare în apropierea acestora. Anul trecut, o dronă rusească a perforat unul dintre scuturile de protecție care acoperă reactorul explodat în catastrofa de la Cernobîl. Zona din jurul centralei este în mare parte abandonată după explozia nucleară din 1986, considerată unul dintre cele mai grave accidente nucleare din istorie. Autoritățile ucrainene au transmis că nivelul radiațiilor rămâne „în limite normale”, în ciuda extinderii incendiului. Serviciul de urgență a avertizat însă că situația este dificilă din cauza vremii uscate și a rafalelor puternice de vânt. „Incendiul se răspândește rapid și afectează noi zone de pădure”, au transmis autoritățile. Intervenția pompierilor este limitată și de pericolul reprezentat de minele existente în anumite sectoare ale zonei de excludere.

Cernobîl a mai fost afectat de incendii majore

Zona contaminată a fost lovită și în 2020 de incendii de vegetație care au durat mai multe săptămâni și au provocat atunci o creștere temporară a radiațiilor de fond. Luna trecută s-au împlinit 40 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl, produs în aprilie 1986 în timpul unei explozii la reactorul 4 al centralei.

