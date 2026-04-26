Zelenski acuză Rusia de „terorism nuclear” la 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl

Președintele Volodimir Zelenski a acuzat Rusia de „terorism nuclear” duminică, 26 aprilie, în timp ce Ucraina a marcat 40 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
26 apr. 2026, 12:31, Știri externe

Într-o postare pe rețelele sociale, făcută la 40 de ani de la dezastrul de la Cernobîl, Zelenski a afirmat că Rusia, prin invazia sa, „aduce din nou lumea în pragul unui dezastru provocat de om”. El a subliniat că dronele rusești survolează frecvent zona Cernobîl și că una dintre ele a lovit anul trecut învelișul său protector, conform Le Monde.

„Lumea nu trebuie să permită continuarea acestui terorism nuclear, iar cea mai bună soluție este să forțeze Rusia să înceteze aceste atacuri iresponsabile”, a adăugat acesta.

Explozia din 1986 de la centrala nucleară de la Cernobîl a fost cel mai grav dezastru nuclear civil din istorie și a schimbat percepția globală asupra energiei nucleare.

Se estimează că mii de oameni au murit din cauza expunerii la radiații, însă bilanțul exact rămâne disputat.

Un raport al ONU din 2005 a estimat numărul deceselor confirmate și prognozate la 4.000, în cele trei țări cel mai grav afectate. Greenpeace a evaluat în 2006 că dezastrul ar fi provocat aproape 100.000 de morți.

