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Iran revendică atacuri de represalii asupra a 18 „ținte semnificative”; sirene de alarmă în Bahrain

Iran a anunțat că a lansat atacuri de represalii asupra a 18 „ținte semnificative” din regiunea Golfului, inclusiv obiective militare americane din Bahrain și Kuweit, în contextul escaladării tensiunilor cu Statele Unite ale Americii.
Iran revendică atacuri de represalii asupra a 18 „ținte semnificative”; sirene de alarmă în Bahrain
sursă foto: Iranian Army Office via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
11 iun. 2026, 04:03, Știri externe
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Potrivit agenției iraniene de presă IRNA, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a revendicat atacuri asupra mai multor baze militare, printre care o instalație aeriană din Bahrain și două obiective din Kuweit.

Declarația vine pe fondul unor atacuri demarate de SUA în zona Strâmtorii Ormuz pentru a doua zi la rând.

La scurt timp după anunț, în Bahrain au fost activate sirenele de alertă. Ministerul de Interne a transmis un mesaj public în care a îndemnat populația să rămână calmă și să se îndrepte către adăposturi.

„Sirena a fost activată. Cetățenii și rezidenții sunt rugați să rămână calmi și să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a transmis ministerul pe platforma X.

Până la acest moment, nu există confirmări independente privind amploarea atacurilor sau eventuale pagube produse în Bahrain sau Kuweit. Autoritățile din Kuweit nu au raportat activarea sirenelor de alarmă în ultimele ore

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