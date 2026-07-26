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Alertă de securitate pentru americanii din Irak. SUA avertizează asupra unei posibile escaladări regionale

Misiunea diplomatică a Statelor Unite în Irak a emis sâmbătă o alertă de securitate, recomandându-le cetățenilor americani să manifeste prudență sporită. Aceștia sunt avertizați că pot apărea anulări ale zborurilor, închideri ale spațiului aerian și alte perturbări ale călătoriilor.
Alertă de securitate pentru americanii din Irak. SUA avertizează asupra unei posibile escaladări regionale
alertă de securitate, Irak/sursa foto: U.S. Consulate General Erbil
Maria Miron
26 iul. 2026, 03:47, Știri externe
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Autoritățile americane au avertizat că „situația de securitate din Irak rămâne complexă, cu posibilitatea unei escaladări neprevăzute”.

Potrivit Fox News, cetățenii americani au fost sfătuiți să ia în calcul posibile anulări ale zborurilor, închideri ale spațiului aerian și alte perturbări ale călătoriilor.

Misiunea diplomatică americană a menționat că Iranul și grupările aliniate Teheranului ar putea viza interesele americane în străinătate sau locații asociate Statelor Unite și cetățenilor americani.

Recomandări pentru americanii aflați în Irak

În acest context, cetățenii americani au fost sfătuiți să evite demonstrațiile și adunările mari și să urmărească informațiile locale. De asemenea. au fost îndemnați să adopte un comportament precaut, să nu atragă atenția asupra lor și să respecte indicațiile autorităților.

Misiunea SUA în Irak a precizat că își continuă activitatea.

Tensiuni vechi între SUA și grupările pro-Iran

Alerta urmează mai multor avertismente emise de Statele Unite privind riscurile la adresa intereselor americane din Orientul Mijlociu. Iranul și grupările aliniate Teheranului au fost acuzate și în trecut că au atacat obiective americane din Irak, inclusiv facilități diplomatice și personal al Statelor Unite.

Washingtonul consideră că astfel de grupări reprezintă în continuare o amenințare pentru interesele americane din regiune.

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