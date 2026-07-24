Serviciile americane de informații: Noul lider suprem al Iranului este mai deschis către dezvoltarea armelor nucleare

Evaluarea serviciilor americane de informații sugerează că noul lider de la Teheran, Mojtaba Khamenei, ar putea renunța la reținerea manifestată de tatăl său față de armele nucleare și ar accepta mai ușor transformarea programului nuclear iranian într-unul militar.

Iranul mută echipamente la Pickaxe Mountain

Fostul lider suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, interzisese armele nucleare printr-o fatwa (edict religios emis de aceasta), poziție invocată de-a lungul anilor de autoritățile de la Teheran pentru a susține caracterul exclusiv civil al programului nuclear.

Potrivit Fox News, oficialii americani apreciază că Iranul nu și-a reluat activitatea de îmbogățire a uraniului, dar o parte din echipamente a fost mutată la instalația subterană puternic fortificată cunoscută sub numele de Pickaxe Mountain.

Una dintre cele mai bine protejate instalații nucleare

Complexul subteran, aflat în apropierea instalației nucleare de la Natanz, este construit în interiorul unui munte, la o adâncime considerată mai mare decât cea a uzinei de la Fordow. Pickaxe Mountain este proiectat pentru a rezista atacurilor aeriene, fiind una dintre cele mai bine protejate facilități nucleare ale Iranului.

Modelul Emiratelor, exemplu pentru Riad

Totodată, administrația Trump încearcă să avanseze și un acord de cooperare nucleară cu Arabia Saudită, considerat un element-cheie al strategiei regionale.

Analiștii în domeniul securității apreciază că eventuala înțelegere ar trebui să respecte standardele acordului „123” încheiat anterior cu Emiratele Arabe Unite. Este vorba despre un acord de cooperare nucleară civilă încheiat în baza Secțiunii 123 din Legea americană a energiei atomice, considerat modelul de referință pentru astfel de înțelegeri.

Potrivit acestora, includerea unor garanții solide privind utilizarea exclusiv pașnică a tehnologiei nucleare ar putea contribui la consolidarea rolului Arabiei Saudite în arhitectura de securitate din Orientul Mijlociu, inclusiv în gestionarea crizelor regionale, precum conflictul din Yemen sau tensiunile cu Iranul. „Cu cât se va apropia mai mult de standardul stabilit prin acordul cu Emiratele Arabe Unite, cu atât oamenii vor avea mai multe motive să fie liniștiți”, spun experții în securitate.

În opinia analiștilor, un astfel de acord ar întări poziția Arabiei Saudite în regiune și ar modifica raportul de forțe în relația cu Iranul.

Apropierea dintre Arabia Saudită și Israel, obiectivul lui Trump

Aceștia consideră, de asemenea, că apropierea dintre Arabia Saudită și Israel, precum și normalizarea relațiilor dintre cele două state reprezintă un obiectiv important al strategiei americane în regiune.

„Găsirea unei căi către pace și normalizarea relațiilor culturale și economice cu Israelul reprezintă o componentă importantă a acestui demers și face parte din moștenirea politică pe care președintele SUA dorește să o lase în urma celor două mandate ale sale”, a declarat unul dintre analiștii în domeniul securității invitați la Fox Business.