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Un transport de armament destinat grupării Hezbollah a fost interceptat în Siria

Autoritățile din Siria au anunțat joi că au interceptat un transport de armament care încerca să intre în țară din Irak, susținând că încărcătura era destinată grupării Hezbollah din Liban.
Un transport de armament destinat grupării Hezbollah a fost interceptat în Siria
Foto: Freepik
Radu Mocanu
16 iul. 2026, 20:34, Știri externe
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Ministerul sirian al Afacerilor Interne a dejucat o tentativă de introducere în Siria a unui transport de arme avansate și rachete, despre care există indicii că urma să ajungă la gruparea militantă Hezbollah, potrivit agenției siriene SANA, citate de Reuters

Autoritatea Generală pentru Porturi și Vămi din Siria a precizat că transportul, care includea rachete și drone, era ascuns într-o cisternă care se deplasa spre orașul Baniyas. 

Armele au fost descoperite în urma unui control de rutină efectuat la punctul de trecere a frontierei al-Tanf, situat la granița dintre Siria și Irak, după ce funcționarii vamali au decis să supună vehiculul unei inspecții amănunțite.  

Autoritățile irakiene au anunțat constituirea unei comisii de nivel înalt care va investiga circumstanțele tentativei de contrabandă. Statul Major al armatei irakiene a transmis că Bagdadul va coopera cu autoritățile siriene pentru a stabili toate detaliile cazului, pentru identificarea și tragerea la răspundere a celor implicați și pentru consolidarea măsurilor de securitate. 

Ruta către Baniyas a devenit în ultimii ani un coridor important pentru transporturile de combustibil dintre Irak și Siria. Irakul ar urma să extindă exporturile prin Siria pentru a include țiței și nafta, pe lângă actualele transporturi de păcură. 

Măsura ar avea scopul de a diversifica rutele de tranzit care să ocolească Golful Persic. 

De asemenea, autoritățile de la Damasc ar urma să se implice în combaterea grupării Hezbollah, potrivit unui anuț făcut de Donald Trump luna trecută. 

Noua conducere a Siriei s-a confruntat timp de mai mulți ani cu Hezbollah în timpul războiului civil sirian, în contextul în care gruparea libaneză a sprijinit militar regimul fostului președinte Bashar al Assad. 

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