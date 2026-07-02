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Contrabanda, nivel relativ constant în mai

Piața neagră a țigaretelor se situează în mai 2026 la 10,5% din totalul consumului, cu 0,4 p.p. sub nivelul din februarie 2026 și cu 1,6 p.p. mai mult comparativ cu mai 2025 (8,9%), conform companiei de cercetare Novel.
Contrabanda, nivel relativ constant în mai
Mediafax
02 iul. 2026, 18:33, Comunicate
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„În mai 2026, cea mai mare creștere se înregistrează în partea de nord-est a țării, cu 6,6 p.p., până la 14,7%. Pe de altă parte, o scădere semnificativă e notată în partea de sud-vest, cu 5,5 p.p., până la 9%. Cea mai mare pondere a pieței negre la nivel regional se înregistrează în partea de sud, și anume 17%. Din punctul de vedere al provenienței produselor, prima sursă pentru piața neagră din România continuă să fie Bulgaria cu  27,7%, deși se află în scădere cu 3,1 p.p. Ponderea produselor provenite din Republica Moldova continuă să scadă în mai cu 3,2 p.p. până la 15,1%.”, a declarat Marian Marcu, Director GeneralNovelResearch.

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