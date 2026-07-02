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Strategia din spatele rafturilor: cum colaborează Lidl cu producătorii locali pentru a aduce legume românești în magazinele sale

Lidl reduce și anul acesta volumul importurilor de fructe și legume în vârf de sezon, susținând producția locală, extinzând deopotrivă numărul furnizorilor locali cu care colaborează și volumele de marfă achiziționate de la aceștia.
Strategia din spatele rafturilor: cum colaborează Lidl cu producătorii locali pentru a aduce legume românești în magazinele sale
Mediafax
02 iul. 2026, 17:19, Comunicate
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Acest lucru este posibil prin strânsa colaborare pe care retailerul o are cu producătorii locali, colaborare care nu se limitează doar la o relație tranzacțională, ci care a devenit un parteneriat prin care toți cei implicați au de câștigat. Astfel, la jumătatea lunii iunie, Lidl și-a reunit toți furnizorii români de tomate într-un eveniment de tip workshop, dedicat acestora, organizat la depozitul logistic din Ariceștii Rahtivani. Scopul evenimentului a fost de a consolida parteneriatele deja existente și de a planifica strategic viitoarele culturi, pentru a putea avea marfa românească de calitate la raft pe toată perioada sezonului românesc.

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