Strategia din spatele rafturilor: cum colaborează Lidl cu producătorii locali pentru a aduce legume românești în magazinele sale

Acest lucru este posibil prin strânsa colaborare pe care retailerul o are cu producătorii locali, colaborare care nu se limitează doar la o relație tranzacțională, ci care a devenit un parteneriat prin care toți cei implicați au de câștigat. Astfel, la jumătatea lunii iunie, Lidl și-a reunit toți furnizorii români de tomate într-un eveniment de tip workshop, dedicat acestora, organizat la depozitul logistic din Ariceștii Rahtivani. Scopul evenimentului a fost de a consolida parteneriatele deja existente și de a planifica strategic viitoarele culturi, pentru a putea avea marfa românească de calitate la raft pe toată perioada sezonului românesc.

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