75% dintre gospodăriile din România aleg fructele și legumele din magazinele Lidl, conform studiului realizat de YouGov®

Rezultatele studiului reflectă preferințele gospodăriilor din România pentru fructe și legume proaspete, la cel mai bun raport calitate-preț, într-un context în care deciziile de cumpărare sunt tot mai bine informate. Studiul are la bază informații obținute prin monitorizarea consumului casnic pentru toate categoriile de produse de larg consum, prin intermediul Panelului de Gospodării YouGov România, în perioada ianuarie–decembrie 2025, pe un eșantion brut de 6.000 de gospodării, reprezentativ la nivel național.

Astfel, pentru a garanta prospețimea și siguranța fiecărui produs, Lidl își extinde constant programul de monitorizare a calității. Astfel, fructele și legumele sunt livrate zilnic către magazinele Lidl din întreaga țară, inclusiv în weekend. Fiecare lot este verificat riguros înainte de a ajunge la raft și beneficiază de trasabilitate completă, astfel încât originea sa poate fi identificată cu precizie, în orice moment.

Calitatea produselor este susținută prin criterii riguroase de selecție și control aplicate pe întregul lanț de aprovizionare. Toți furnizorii Lidl din categoria fructe și legume dețin certificarea GLOBAL G.A.P., unul dintre cele mai recunoscute standarde internaționale pentru bune practici agricole, care atestă respectarea unor cerințe stricte privind siguranța alimentară, trasabilitatea și utilizarea responsabilă a resurselor.

Lidl colaborează cu peste 600 de producători locali din toate regiunile României, care cultivă fructe și legume în conformitate cu standardele europene. Pe lângă producția locală, fructele și legumele provenite din alte țări sunt, la rândul lor, atent selectate și monitorizate după aceleași criterii stricte de calitate și prospețime, astfel încât clienții să beneficieze de produse la aceleași standarde, indiferent de origine.Citeşte comunicatul integral AICI