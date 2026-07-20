Escapadă în Franța, direct de la raft: Săptămâna Franceză revine în magazinele Lidl România cu o selecție variată de produse autentice marca Duc de Coeur

Cu o selecție variată de produse marca proprie Duc de Coeur, de la brânzeturi și preparate tradiționale până la deserturi și vinuri din regiuni emblematice ale Franței, oferta aduce în magazine gusturi autentice la un raport excelent calitate – preț.

Fie că aleg un mic dejun cu croissante și madeleine, un prânz cu quiche Lorraine sau o cină cu brânzeturi fine și un pahar de vin franțuzesc, clienții pot recrea acasă experiențe culinare inspirate din gastronomia franceză. Din selecție fac parte produse precum Camembert, Brie, Tomme, Fourme d’Ambert, tarte sărate cu somon sau praz, pizza snacks cu brânzeturi, cartofi gratinați, macarons, crème caramel, specialități de mezeluri și o gamă variată de vinuri din Alsacia, Burgundia, Provence și Valea Ronului. Astfel, clienții pot aduce acasă preparate inspirate din una dintre cele mai apreciate tradiții culinare europene.

Săptămâna Franceză face parte din strategia Lidl de a completa oferta permanentă cu produse disponibile pentru perioade limitate, prin intermediul săptămânilor tematice și al ofertelor „in & out”. De 15 ani în România, retailerul transformă astfel cumpărăturile de zi cu zi într-o experiență de descoperire, oferindu-le clienților acces la produse inspirate din bucătării și culturi gastronomice internaționale.

În același timp, diversitatea ofertei este susținută de angajamentul Lidl de a oferi produse de calitate la prețuri accesibile. Mixul de promoții săptămânale – de luni, de joi și din weekend – completează prețurile deja optimizate ale produselor marcă proprie, oferind clienților economii suplimentare și răspunzând nevoilor lor de cumpărare. Citeşte comunicatul integral AICI