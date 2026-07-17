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SincronHR pregătește organizațiile pentru transparența salarială prin capabilități integrate în platforma HR

Platforma SincronHR include acum funcționalități dedicate transparenței salariale, care permit gestionarea într-un singur sistem a întregului proces
SincronHR pregătește organizațiile pentru transparența salarială prin capabilități integrate în platforma HR
Mediafax
17 iul. 2026, 18:40, Comunicate
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Platforma SincronHR include acum funcționalități dedicate transparenței salariale, care permit gestionarea într-un singur sistem a întregului proces, de la evaluarea rolurilor și administrarea benzilor salariale până la analiza diferențelor de remunerare și pregătirea raportării.

În contextul implementării Directivei (UE) 2023/970 privind transparența salarială, SincronHR pune la dispoziția organizațiilor funcționalități dedicate gestionării întregului proces de transparență salarială, integrate direct în platforma HR.

Cu ajutorul sistemului integrat, companiile beneficiază de un proces unitar, construit pe aceeași bază de date și aceeași metodologie, eliminând nevoia de aplicații separate și centralizări în fișiere Excel.

Transparența salarială începe cu un proces bine construit

Noile cerințe europene schimbă modul în care organizațiile își construiesc și administrează politicile de remunerare. Dincolo de raportare, acestea trebuie să poată demonstra că deciziile privind salarizarea sunt bazate pe criterii obiective și aplicate consecvent.

Prin integrarea tuturor etapelor într-o singură platformă, SincronHR pentru Transparența salarială oferă organizațiilor infrastructura necesară pentru a administra întregul proces într-un singur loc.

O singură platformă pentru întregul proces

Capabilitățile disponibile în platforma SincronHR includ:

  • Evaluarea obiectivă a rolurilor și încadrarea acestora în categorii de muncă de valoare egală
  • Definirea și administrarea benzilor salariale
  • Analiza diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați
  • Accesul angajaților și al managerilor la informațiile prevăzute de Directivă
  • Monitorizarea gradului de completitudine a datelor necesare procesului
  • Pregătirea raportării pe baza informațiilor existente în platformă, odată cu publicarea formatului oficial de către autorități

„Transparența salarială nu este doar o cerință legislativă, ci o schimbare de paradigmă în modul în care organizațiile își gestionează politicile de remunerare. Organizațiile au nevoie de un proces pe care să îl poată administra cu încredere și demonstra atunci când este necesar. De aceea am integrat aceste funcționalități direct în platforma SincronHR, astfel încât întregul proces să poată fi gestionat într-un singur sistem”, a spus Mihai Stanca, CEO SincronHR.

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