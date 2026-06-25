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Transparența salarială: de la conformare la pregătire operațională. Ce ar trebui să analizeze companiile în perioada următoare

SincronHR lansează un ghid practic care ajută organizațiile să evalueze nivelul de pregătire pentru noile cerințe privind transparența salarială.
Transparența salarială: de la conformare la pregătire operațională. Ce ar trebui să analizeze companiile în perioada următoare
Mediafax
25 iun. 2026, 18:02, Comunicate
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După termenul european de transpunere a Directivei privind transparența salarială, organizațiile intră într-o etapă în care accentul se mută de la înțelegerea cerințelor legislative la evaluarea nivelului de pregătire operațională. Pentru multe companii, provocarea nu este doar conformarea, ci capacitatea de a susține deciziile salariale prin date corecte, criterii clare și procese bine documentate.

Transparența salarială aduce în prim-plan o serie de aspecte care depășesc zona politicilor de remunerare. Organizațiile trebuie să poată explica și documenta modul în care sunt luate deciziile salariale, să identifice roluri comparabile, să utilizeze criterii obiective de evaluare și să asigure coerența proceselor interne care stau la baza acestor decizii.

În acest context, SincronHR a lansat ghidul Transpareța salarială în 2026 – De la obligație legală la infrastructură de HR, un material dedicat specialiștilor în resurse umane și liderilor implicați în gestionarea politicilor de remunerare.

Citeşte comunicatul integral AICI

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