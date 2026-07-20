Cupa Mondială FIFA 2026™, așa cum a fost văzută pe TikTok

Date rapide: Cupa Mondială FIFA 2026™ pe TikTok*

465 milioane de vizualizări unice ale transmisiunilor live realizate de deținătorii oficiali ai drepturilor de difuzare FIFA

ale transmisiunilor live realizate de deținătorii oficiali ai drepturilor de difuzare FIFA 413 milioane de vizite în hub-urile dedicate Cupei Mondiale FIFA 2026™

în hub-urile dedicate Cupei Mondiale FIFA 2026™ 24,1 miliarde de vizualizări pe contul @fifaworldcup pe durata turneului

pe contul @fifaworldcup pe durata turneului Aproape 20 milioane de videoclipuri distribuite folosind hashtaguri asociate Cupei Mondiale FIFA din momentul fluierului de start al competiției

distribuite folosind hashtaguri asociate Cupei Mondiale FIFA din momentul fluierului de start al competiției #FIFAWorldCup : peste 11.5 milioane de postări , în creștere cu aproape 1.400% comparativ cu întreaga Cupă Mondială FIFA 2022

peste , în creștere cu aproape comparativ cu întreaga Cupă Mondială FIFA 2022 30 de creatori de conținut acreditați (Creator Correspondents) din 22 de țări, care au oferit fanilor acces în culise pe tot parcursul turneului.

Pe măsură ce lumea se pregătește pentru confruntarea dintre Argentina și Spania din finala Cupei Mondiale FIFA 2026™ de pe 19 iulie, turneul s-a transformat într-o experiență globală împărtășită pe TikTok, unde fanii sărbătoresc fiecare moment al competiției, descoperă culturi noi și se conectează prin poveștile și emoțiile care dau viață turneului. Atât suporterii de-o viață, cât și cei care urmăresc competiția pentru prima dată și-au găsit propriul mod de a se apropia de turneu, fie printr-un jucător favorit, prin experiențele trăite alături de alți fani din comunitatea lor, fie prin creatorii de conținut care explică jocul în timp real. În calitate de prima „Platformă Preferată” (Preferred Platform) din istoria FIFA, TikTok a completat experiența transmisiunilor live ale meciurilor prin acces în exclusivitate pentru creatori, experiențe captivante și funcționalități interactive, oferind fanilor noi modalități de a trăi și de a urmări turneul în fiecare etapă a acestuia, atât înainte, în timpul, cât și după fiecare meci. Iar cum Finala Cupei Mondiale FIFA 2026™ urmează să aibă loc, creatorii Cody Nguyen (@matchday.fc) și Rachel DeMita (@rademita) vor fi prezenți la fața locului pentru a le oferi fanilor acces direct la cele mai importante momente ale celui mai mare meci al turneului. Citeşte comunicatul integral AICI