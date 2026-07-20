Workadis și Cleaning 360 pregătesc personal non-UE în Asia pentru companiile din România

Modulele teoretice și practice vor fi susținute în India, Filipine, Nepal și Sri Lanka, înainte de începerea activității la angajator.

Parteneriatul pornește de la o cerință tot mai prezentă în proiectele de recrutare internațională: angajatorii caută nu doar candidați disponibili, ci și persoane familiarizate din timp cu procedurile, echipamentele și regulile de bază ale domeniului în care urmează să lucreze.

Acordul vizează patru segmente relevante pentru clienții din România: curățenie industrială, HoReCa, facility management corporate și activități de curățenie în mediul medical. Pentru fiecare segment, Cleaning 360 pregătește module teoretice și practice adaptate contextului de lucru.

De ce începe formarea înainte de sosirea în România

Hotelurile, unitățile industriale, clădirile de birouri și locațiile medicale folosesc proceduri, produse și echipamente diferite. Cerințele pot include citirea etichetelor și a fișelor cu date de securitate, separarea ustensilelor pe coduri de culoare, secvențe de curățare și dezinfecție și reguli de interacțiune cu beneficiarul.

Pentru personalul recrutat din afara Uniunii Europene, familiarizarea cu aceste noțiuni poate începe în țara de origine. Formarea preliminară completează, fără să înlocuiască, instruirea obligatorie, procedurile interne și evaluarea realizate de angajator după sosirea în România.

Cum este organizată formarea Cleaning 360 în țările de origine

Trainerii Cleaning 360 se vor deplasa la hub-urile proprii de recrutare Workadis din Chandigarh, Mumbai și New Delhi, în India, precum și la centre partenere din Filipine, Nepal și Sri Lanka. Candidații sunt preselectați de echipele Workadis, iar evaluările practice pot fi realizate de evaluatori Workadis în centre partenere dotate pentru probele necesare. Citeşte comunicatul integral AICI